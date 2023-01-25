طرح فيلم «المطاريد» لـ أحمد حاتم بدور العرض اليوم

تبدأ دور العرض المصرية في العاشرة من صباح اليوم عرض الفيلم السينمائي الجديد "المطاريد" بطولة النجم أحمد حاتم وعدد كبير من نجوم الكوميديا؛ ليشارك في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

فيلم المطاريد بطولة أحمد حاتم

وانتهت الشركة المنتجة للفيلم من أعمال الدعاية الخاصة به، حيث تم طرح البرومو الرسمى للعمل بالإضافة إلى الأفيش الدعائى الذى تصدره أبطال الفيلم أحمد حاتم وإياد نصار وتارا عماد.

وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح "أحمد حاتم" الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد متولى.

أبطال فيلم المطاريد

الفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

وفي الإعلان الرسمي للفیلم نجد أنفسنا أمام فریق مثیر للفضول والشك في ذات الوقت حول ما إذا كان مؤھلاً لتحقیق أیة بطولات أم لا، حیث نرى لاعبین قد لا تتمثل الكیمیاء التي تجمع بینھم سوى في كونھم جمیعا غریبي الأطوار، فإلى أي مصیر سیقودون فریقھم؟ ھذا ما ستكشف عنه أحداث الفیلم.

الفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

وينافس الفيلم عدد كبير من الأفلام المصرية والأجنبية في دور العرض المصرية خاصة بعد تحقيق المصرية نجاحًا كبيرًا في موسم رأس السنة.