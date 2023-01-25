تطبيق إلكترونى يرصد حد التعرض للصور المرتبطة بالكحول عند تصفح الإنترنت

طور باحثو جامعة لا تروب، تقنية تحدد كمية التعرض للكحول في الصور الإلكترونية، مما قد يسمح للآباء، أو الأشخاص الذين يتعافون من إدمان الكحول، أن يكونوا على دراية أفضل بعدد صور الكحول التي يتعرضون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة ميراج الأسترالية، لقد ثبت أن تناول الكحول في وسائل الإعلام يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الكحول، واتخاذ القرار المتسرع ، والشرب الخطير، ولكن لا يُعرف سوى القليل عن عدد المرات التي نشاهد فيها صورًا للكحول على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاءت النتيجة في بحث دكتوارة لإبراهام ألبرت بونيلا، الذي أشرف عليه الأستاذان إيمانويل كونتشي وزين هي ، من جامعة لاتروب ، في إدمان الكحول: البحث السريري والتجريبي.

قال البروفيسور كونتشي إن التعرض للتسويق الرقمي للكحول، لدى كل من المراهقين والبالغين، من المعروف أنه مرتبط ببدء الشرب بين غير شاربي الكحول ، وزيادة مستويات الاستهلاك بين شاربي الكحول ، والنهم أو سلوك الشرب الخطير.

وقال كونتشي: "وجدت دراسة حديثة أن 56 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة أبلغوا عن تعاطي الكحول ، و 37 في المائة أبلغوا عن الإفراط في شرب الكحول ويتعرضون بشكل متكرر لصور الكحول على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرًا لتأثيره ، يجب أن تكون هناك طريقة لرصد مدى تعرضنا للصور الكحولية والتحكم فيه فقط."

اضاف التقرير أنه على سبيل المثال قد يرغب الأشخاص في إعادة التأهيل أو التعافي المرتبط بالكحول في الحد من التعرض للكحول لتقليل الرغبة في تناول الكحول إلى الحد الأدنى ، بينما قد يرغب الآخرون في تقليل كمية إعلانات الكحول، وقد يكون هذا المكون الإضافي أو التطبيق مفيدًا أيضًا للآباء الذين يرغبون في تقييد المحتوى المرتبط بالكحول لأطفالهم عند تصفح الإنترنت.