الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة هندية: توقيع ست اتفاقيات بين السيسى ومودى تتضمن الاستثمار والزراعة والتكنولوجيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي مودي

قالت صحيفة"tribuneindia" الهندية إنه من المتوقع توقيع ست اتفاقيات بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي للهند وحضور احتفالات يوم الجمهورية الهندية كضيف شرف.

السيسي في الهند 

وقالت الصحيفة: سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، على الأرجح لتوقيع ست اتفاقيات، حيث وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند  يوم الثلاثاء في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى تغيير العلاقات مع الهند والتي كانت تستند في وقت سابق إلى علاقات القاهرة مع إسلام أباد.

ووقالت الصحيفة إن مصر لا تركز على التجارة والاستثمار فحسب، بل إنها حريصة أيضًا على تعزيز العلاقات في مجالات الدفاع والزراعة والمجال الرقمي.

وتابعت: تلعب مصر دورًا رئيسيًا في السياسة في كل من العالم العربي وإفريقيا، ويُنظر إليها أيضًا على أنها بوابة للأسواق في إفريقيا وأوروبا.

وكان الرئيس المصري قد زار الهند لأول مرة في عام 2015 للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند وإفريقيا، تلتها زيارة دولة في عام 2016.

سيتم استقبال السيسي أولًا رسميًا في راشتراباتي بهافان يوم الأربعاء وسيضع إكليلًا من الزهور في راجغات. 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الشئون الخارجية الهندي إس.جايشانكار السيسي حيث قالت وزارة الشئون الخارجية أثناء الزيارة: "من المتوقع أن تؤدي الزيارة القادمة للرئيس السيسي إلى زيادة تعزيز وتعميق الشراكة التي أثبتت جدواها بين الهند ومصر".

تقرير دولي: الهند سوف تستمر في دعم مصر الدبلوماسي وتوقعات بتعزيز صناعة الدفاع والاستثمار

وسبق وقال موقع" foreignbrief" الأسترالي ومقره كانبيرا، إن الهند سوف تستمر في دعم مصر الدبلوماسي، تعليقا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند وحضوره احتفالات يوم الجمهورية الهندية كضيف شرف.

 

ست اتفاقيات السيسي مودي الهند الاستثمار الزراعة المجال الرقمي

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وائل لطفي

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