تسبب أمراض القلب.. نصائح من استشارى الجهاز الهضمى لتجنب مخاطر الدهون المتحولة

أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، مخاطر الدهون المتحولة، قائلًا:"إن هناك زيادة كبيرة في زيادة الوزن، حيث لم تعد صحة الناس مثل السابق، وأصبحنا نشاهد ناس في سن صغير يعانون من مشاكل في القلب وتصلب الشرايين".

وأضاف محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أنه يوجد 5مليارات شخص يتعرضون لمخاطر الدهون المتحولة المسببة لأمراض القلب.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، أنه يوجد نوعان من الدهون المتحولة، وهي الدهون الطبيعية، وهي متواجدة في بعض المأكولات، وتكون مفيدة إذا تم تناولها بقدر معين.

وأوضح أن النوع الثاني هي الدهون الضارة، حيث يتم تزويد هيدروجين على الزيوت النباتية، والتي تسمى بالزيوت المهدرجة، بحيث يتم تزويد صلابتها، لافتاً إلى أن مشكلة هذه الدهون أنها تزيد من نسبة السمنة وتؤدي إلى الإصابة بمرض السكر والإصابة بتصلب الشرايين والإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، بسبب الإكثار من تناول الأكل السريع و المليء بالدهون والمقليات.