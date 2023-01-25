الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين.. أكبر مستخدم للروبوتات الصناعية فى العالم

الروبوت الصناعي
الروبوت الصناعي

أصبحت الصين أكبر مستخدم للروبوتات الصناعية في العالم بهامش كبير جدًا، في غضون سنوات قليلة فقط، حسبما افادت صحيفة "آسيا تايمز". 

 

وأشارت الصحيفة إلى نه في عام 2021، استحوذت الصين على 52٪ من إجمالي المنشآت في جميع أنحاء العالم، وتأتي اليابان في مرتبة متأخرة جدًا، حيث استحوذت على 9٪ والولايات المتحدة 7٪ وكوريا الجنوبية 6٪ وألمانيا 5٪. بالنظر إلى المنطقة، واستحوذت آسيا على 74٪ من الإجمالي وأوروبا 16٪ والأمريكتان 10٪.

 

وفي نهاية عام 2021 ، بلغ إجمالي قاعدة الروبوتات الصناعية المثبتة في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 3.5 مليون وحدة - مع أكثر من مليون وحدة ، أو ما يقرب من 30 ٪ ، منتشرة في الصين، وذلك بالمقارنة مع 12٪ في اليابان و10٪ في كوريا الجنوبية و9٪ في الولايات المتحدة و7٪ في ألمانيا.

 

الأمة الديموغرافية في الصين

ومنذ الإعلان عن تقليل عدد سكان الصين وبدأ في الانخفاض، وقد أدى ذلك إلى رد فعل  سلبي عبر وسائل الإعلام الصينية، حيث دقت الأنباء ناقوس الخطر بشأن الأزمة الديموغرافي. 

وتوقعت الصحيفة، أن "التأثير سيكون محسوسًا في جميع أنحاء العالم" ، وسيكون بمثابة "عائق على النمو" و "يمكن أن يهدد طموحات الصين في تجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم".

وحتى لو كانت بعض النبوءات الرهيبة دقيقة، فإن انخفاض عدد السكان سيجعل الأتمتة أيضًا ضرورة مطلقة - كما حدث في اليابان، وسيعمل على توسيع الريادة الصينية الكبيرة بالفعل في نشر الروبوتات الصناعية والإنترنت الصناعي للأشياء ، مما يساعد على إنشاء سوق هائلة لروبوتات الخدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية جارية بالفعل، على مدى العقد الماضي، حيث زادت عمليات تركيب الروبوتات الصناعية في الصين بنسبة 10.7 مرة ، وفقًا للاتحاد الدولي للروبوتات (IFR). وقارن ذلك مع 68٪ نمو في اليابان ، 67٪ نمو في الولايات المتحدة ، 20٪ نمو في ألمانيا و 19٪ نمو في كوريا الجنوبية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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