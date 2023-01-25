محافظ دمياط: لا تهاون فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الملفات الخاصة بالوحدات المحلية خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واستهلت المحافظ الاجتماع بالترحيب برؤساء الوحدات المحلية الجدد كما بحثت بعض الملفات المطروحة حالياً، كما اصدرت عددا من التوجيهات التى جاء أهمها بسرعة إعداد حصر شامل ودقيق للمنازل على أرض الواقع لتحصيل رسوم النظافة ، حيث أكدت أنه سيتم تشكيل لجان للبحث والمتابعة ، مؤكدة أيضًا على تفعيل عدد من الإجراءات الأخرى لدفع منظومة العمل و زيادة الموارد.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض على التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة على تقديم تقرير أسبوعى يتضمن كافة الحالات التى تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية، حيث أكدت أنه لن يتم السماح باى تقصير بهذا الملف ..

وتابعت منظومة توريد القمامة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، حيث أكدت مجددًا على جميع الوحدات المحلية بالالتزام بتوريد القمامة بشكل دورى للمصنع ، مشددة على تكثيف حملات النظافة و الإرتقاء بتلك المنظومة ..

ووجهت رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة خطة رد الشئ لاصله و المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة والعمل على إزالة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ، موجهة أيضًا باستكمال العمل بخطة رفع الكفاءة التى يتم تنفيذها بمدن المحافظة ، و عدم السماح لاى جهة بتنفيذ أعمال حفر بالشوارع الا بعد إصدار تصريح من الوحدة المحلية و تحصيل قيمة رد الشئ لأصله من الجهة المُنفذة ...