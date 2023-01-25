الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجمعة.. افتتاح معرض «إسكندرونا» فى دورته الخامسة

مركز محمود سعيد للمتاحف
مركز محمود سعيد للمتاحف

يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا نوعيًا يحمل عنوان “إسكندرونا”، تنظمه مؤسسة راكوتة للفن والتراث، وهو المعرض الخامس في سلسلة معارض المؤسسة التوثيقية للمدينة، ويستضيفه مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك يوم الجمعة 27 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 31 يناير الجاري بمركز محمود سعيد للمتاحف.

وصرح الدكتور وليد قانوش؛ قائلاً: "أجد معرض إسكندرونا السنوي مشروعًا جادًا ونوعيًا على المستويات الفنية والتوثيقية والبصرية.. عرض يبلور جهد مؤسسة راكوتة للفن والتراث وبحثها الحثيث وراء حفظ كل أوجه الحياة وملامحها البشرية والعمرانية والثقافية والعادات الشعبية لمدينة الإسكندرية.. ويعظم من قيمة الحدث خصوصية عروس الثغر.. أرض التقاء الحضارات والديانات والثقافات.. مهد العلوم والفنون.. لذا احتضنه قطاع الفنون التشكيلية عبر مركز محمود سعيد للمتاحف ليسلط الضوء على هذه المبادرة المهمة بكل أبعادها وأفكارها وطموحاتها".

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏‎WHEN 27th January to 28tJanuary 06:00p ISKANDRONA EXHIBITION 5TH SEASON TииR Raguda ORGANIZED BY Raquda Foundation At& Heritage Mahmoud Said Museums Center WHERE Mahmoud Said Museums Center San Stefano, ELRam1 Alexandria MORE CONTACT INFO: +2035437538 .raqudafoundation@gmail.com www.raqudafoundation.com EGYPT EXPLORATION ATION SOCIETY 2023 ALEXANDRIA FISH MARKETS HERITAGE‎‏'‏‏

من جانبها، قالت روضة عبدالهادي، المدير المؤسس لمؤسسة راكوتة، "أنت تعرف الإسكندرية، تلك المدينة التي تحتضن البحر المتوسط، ونعتبرها عروته الشاهدة على تاريخ عظيم له، بسبب تأسيس الإسكندرية، تَكُون لديها ميناءان مستدامان؛ وهذا ما جعلها مدينة يقصدها الجميع من مختلف مدن حوض البحر المتوسط، فأصبح البحر هو العنصر الدائم المؤثر على تاريخ وفكر وتراث تلك المدينة، وأي تجمع سكاني يجب أن يحتوي على السوق، الذي يسد احتياجات السكان قاطني ذلك التكتل، وبالطبع مدينة الإسكندرية تحتوي على عدد من أسواق بيع الأسماك؛ ومن أهم أسواق السمك في الإسكندرية هم سوق ميدان النصر بالمنشية وحلقة السمك بالأنفوشي، وما يربط بينهما من حركة تجارية وحركة مواصلات وتخطيط عمراني متميز، لذا كان توثيقهم ودراستهم واجب علينا للحفاظ على تراثهم من الاندثار، ولنشر أهمية قيمهم التراثية للجميع.

وذكر الفنان علي سعيد المشرف العام على مركز محمود سعيد للمتاحف، قائلًا: "محاولات شباب الإسكندرية المتواصلة والدؤوبة لتوثيق تراث مدينتهم، هو بلا شك أمر يسترعي الانتباه، فلا يوجد مدينة - في المدن المصرية على الأقل - طالها حجم هذا الاهتمام من الدراسة والتوثيق والبحث والتنظير كما هو الحال في الإسكندرية .. ربما يرجع هذا لطبيعة المدينة الغنيّة، وتاريخها العظيم، وجغرافيتها العبقرية، فتحيُّز أهل الإسكندرية بوجه عام لمدينتهم أمر مُلاحَظ على أصعدة متعددة، ولما كان الفنانون، والأدباء، والباحثون، والمبدعون بشكل عام هُم أكثر فئات المجتمع قدرة على القيام بهذا الدور، وهو الحفاظ على تراث المدينة المادي والغير مادي بأشكال مختلفة، إما بصرياً أو عن طريق الدراسة والبحث والتدقيق، فهذا وإن دل إنما يدل على أن أهل الإسكندرية على وعي تام بقيمة التاريخ في حد ذاته، وقيمة الجمال المُطلق، ومن ثم الوعي بقيمة المدينة، حيث ارتبطت الإسكندرية قديماً وما زالت بالتاريخ والفن والجمال".

قطاع الفنون التشكيلية د وليد قانوش إسكندرونا معارض المؤسسة التوثيقية للمدينة مركز محمود سعيد للمتاحف

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وائل لطفي

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