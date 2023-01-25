الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عماد الدين حسين يستعرض تضحيات رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ71

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

استعرض عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، تضحيات رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ "71"، قائلًا:"إن الشرطة المصرية تستحق كل الشكر والتقدير".

 

وأضاف عماد الدين حسين، خلال لقاءه ببرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن أي ضابط أو عسكري أو أمين شرطة يؤدي عمله بتفاني واحترام وتقدير، هو فوق رأسنا جميعاً". 

 

وأكد أن الشرطة المصرية تبذل جهدًا غير عاديًا حتى تجعل يوم المواطن عادي، حتى يشعر ويعيش المواطن بأمن وأمان.

 

وأشار إلى أن نعمة الإستقرار والأمان لا يمكن أن تضاهيها نعمة، متابعاً:"ذهبت إلى  العراق منذ شهر، برفقة مجموعة من الصحفيين، ودخلنا لأكثر من مرة لمقابلة رئيس الوزراء العراقي، ورئيس البرلمان في المنطقة الخضراء، وهي منطقة حتى نتمكن من دخولها يجب تصريح رسمي من الأمن بالإضافة إلى التفتيش ".

 

وبين أن العراقيين يعيشون في عزل، بسبب أن الإرهاب الغادر يقوم بتفجيرات يومية، حيث يصل أحياناً إلى 50 تفجير، لافتاً إلى أن السائق الذي كان يقودهم إلى المنطقة الخضراء، سألهم هل لا يوجد منطقة خضراء في مصر، فكانت الإجابة لا.

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