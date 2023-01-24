الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. 6 مصابين إثر حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 16، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتبين أن المصابين هم كلاً من سمير سعيد حسن، عمره 30 سنة، وإصابته باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد محمد علي السيد، عمره 29 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد صابر إبراهيم، عمره 33 سنة، وإصابته بالظهر، وإبراهيم أحمد محمد، عمره 28 سنة، وإصابته جرح بالرأس واشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمد علاء رجب، عمره 16 سنه، وعمار عبدالعال، عمره 45 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

6 أشخاص تصادم سيارتين إسعاف ابو سمبل مستشفى أسوان جنوب أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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