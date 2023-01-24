الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 55 كيلو منتجات غذائية وتحرير 16 محضر مخالفة في حملة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت مديرية الصحة بالإسماعيلية، حملاتها التي تقوم بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارات الصحية بالإسماعيلية على الأسواق والمحال التجارية.

وأعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مكتب الأغذية بإدارة القصاصين الصحية شن حملة تفتيش على الأسواق بمدينة القصاصين وضواحيها حيث تم المرور على عدد 23 منشآت غذائية تنوعت بين مخابز بلدى وسياحى ومطاعم وبقالة، وسحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن إعدام 55 كيلو منتجات غذائية غير محتفظ بالخواص الطبيعية كما تم سحب عدد 14 عينة غذائية وتحرير عدد 13 محضر جنحة صحية أغذية مغشوشة وعدم حمل شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت وعرض الأغذية خارج المحال والنقل في سيارات غير مطابقة للمواصفات.

 

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