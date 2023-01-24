الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الـ15

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 15

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 15 من جولات الدوري المصري والتي شهدت منافسة كبيرة بين الفرق منذ انطلاقها يوم الأحد الماضي وختامها اليوم بمباراة الأهلي والبنك الأهلي وسموحه وبيراميدز وبدأ الجمهور المصري بعد انتهاء المباراة مباشرة بالبحث عن ترتيب الدوري المصري عبر محرك جوجل العالمي وكان شكل الجدول بعد انتهاء الجولة كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

مركز

الفريق

لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي

15

11

4

0

26

5

21

37

2فيوتشر

15

8

7

0

20

11

9

31

3بيراميدز

15

9

3

3

24

11

13

30

4المقاولون العرب

15

7

6

2

20

15

5

27

5الزمالك

15

7

5

3

23

12

11

26

6الاتحاد السكندري

15

8

1

6

16

16

0

25

7

غزل المحلة

15

7

4

4

15

17

-2

25

8المصري البورسعيدي

15

4

8

3

14

15

-1

20

9أسوان

15

5

3

7

14

15

-1

18

10سيراميكا كليوباترا

15

4

5

6

18

19

-1

17

11سموحة

15

3

7

5

9

13

-4

16

12طلائع الجيش

15

3

6

6

16

22

-6

15

13فاركو

15

2

7

6

11

16

-5

13

14الداخلية

15

2

7

6

11

18

-7

13

15إنبي

15

3

4

8

14

22

-8

13

16البنك الأهلي

15

2

6

7

15

20

-5

12

17حرس الحدود

15

2

5

8

10

19

-9

11

18الإسماعيلي

15

1

6

8

9

19

-10

9

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الأهلي في الصدارة والزمالك في المركز الخامس

واستطاع النادي الاهلي ان يحافظ على صدارته لجدول الدوري والابتعاد بنقاطه بعيدا عن أقرب منافسيه بعد حصوله على ثلاث نقاط جديدة من نظيره فريق البنك الأهلي في ما استقر نادي الزمالك عند المركز الخامس بعد هزيمته اليوم أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند النقطة 26 بعد الهزيمة الثانية له على التوالي.

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