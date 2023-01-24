ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الـ15

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 15 من جولات الدوري المصري والتي شهدت منافسة كبيرة بين الفرق منذ انطلاقها يوم الأحد الماضي وختامها اليوم بمباراة الأهلي والبنك الأهلي وسموحه وبيراميدز وبدأ الجمهور المصري بعد انتهاء المباراة مباشرة بالبحث عن ترتيب الدوري المصري عبر محرك جوجل العالمي وكان شكل الجدول بعد انتهاء الجولة كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 15 11 4 0 26 5 21 37 2 فيوتشر 15 8 7 0 20 11 9 31 3 بيراميدز 15 9 3 3 24 11 13 30 4 المقاولون العرب 15 7 6 2 20 15 5 27 5 الزمالك 15 7 5 3 23 12 11 26 6 الاتحاد السكندري 15 8 1 6 16 16 0 25 7 غزل المحلة 15 7 4 4 15 17 -2 25 8 المصري البورسعيدي 15 4 8 3 14 15 -1 20 9 أسوان 15 5 3 7 14 15 -1 18 10 سيراميكا كليوباترا 15 4 5 6 18 19 -1 17 11 سموحة 15 3 7 5 9 13 -4 16 12 طلائع الجيش 15 3 6 6 16 22 -6 15 13 فاركو 15 2 7 6 11 16 -5 13 14 الداخلية 15 2 7 6 11 18 -7 13 15 إنبي 15 3 4 8 14 22 -8 13 16 البنك الأهلي 15 2 6 7 15 20 -5 12 17 حرس الحدود 15 2 5 8 10 19 -9 11 18 الإسماعيلي 15 1 6 8 9 19 -10 9

الأهلي في الصدارة والزمالك في المركز الخامس

واستطاع النادي الاهلي ان يحافظ على صدارته لجدول الدوري والابتعاد بنقاطه بعيدا عن أقرب منافسيه بعد حصوله على ثلاث نقاط جديدة من نظيره فريق البنك الأهلي في ما استقر نادي الزمالك عند المركز الخامس بعد هزيمته اليوم أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند النقطة 26 بعد الهزيمة الثانية له على التوالي.