«القابضة للغزل والنسيج»: الدولة تحملت 23 مليار دولار لتطوير القطاع

قال عبد الفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة بالغزل والنسيج، إن مصنع الغزل والنسيج بالمحلة يأتي ضمن خطة الدولة في إعادة هيكلة القطاع، ولهذا سيتم افتتاح مصنع بجودة عالمية نهاية العام الحالي.

ميزانية تطوير القطاع

وأكد عبد الفتاح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن خطة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج كلفت الدولة ميزانية وصلت إلى 23 مليار دولار، حيث يذهب نصف الميزانية لتطوير البنية التحتية والنصف الآخر لاستيراد الماكينات من الخارج.

تطوير الغزل والنسيج

وأضاف في حديثه، أنه في حال تأخرت الدولة في تطوير قطاع الغزل والنسيج لكانت تحملت الدولة أموال تفوق الميزانية التي تم وضعها السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعار المعدات والماكينات المستوردة من الخارج بصورة مضاعفة.