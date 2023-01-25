الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على خطوط أوتوبيسات معرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة 54

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

يتسائل الملايين من المصريين وجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 الذي من المفترض أن يفتح أبوابه للمصريين والمقيمين في مصر يوم الخميس الموافق 26 يناير من الشهر الجاري، ويعتبر المعرض أكبر حدث ثقافي في مصر والوطن العربي كل عام بل هو الأكثر استقبالًا للجمهور على مستوى العالم وزاره نحو 3 ملايين زائر في دورته الماضية، على حسب ما ذكرت الهيئة العامة للكتاب.

 

موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 

من المنتظر انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 فى دورته الـ 54، يوم 25 يناير الحالي، بمشاركة 1047 دور نشر من 53 دولة، مما يشجع الزوار على اقتناء الكتب مدار أيام المعرض.

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موعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وقد أعلنت وزارة الثقافة أن يوم 6 فبراير القادم سيكون أخر أيام الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يتسأل المواطنين عن موصلات المعرض وللتخفيف على الجمهور عناء الوصول إلى المعرض، قامت الدولة بتسهيل عملية الانتقال، حيث خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار، وهو ما نستعرض خلال التقرير التالى مع نشر جدول بعدد خطوط المواصلات وأماكن انتظارها.

 

أتوبيسات ومواصلات معرض الكتاب 2023

يفتتح المعرض أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، حيث يمكنك الذهاب وفقًا لخريطة الأتوبيسات التالية:

 

أتوبيسات ميدان الجيزة: تنطلق من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة وتتجه إلى القصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد، ومن ثم إلى جامعة الأزهر وصولًا إلى المعرض.

 

أتوبيسات ميدان عبدالمنعم رياض: تنطلق من الميدان مرورًا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي ويصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

 

أتوبيسات المظلات: تنطلق من نقطة البداية بالموقف مرورًا بسرايا القبة وروكسي والسمع عمارات ثم الحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير وتصل في النهاية إلى المعرض.

 

أتوبيسات دوران شبرا: تنطلق لتمر بشارع شبرا ثم أحمد حلمي، وشارع رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، وفي النهاية تصل إلى موقع المعرض.

 

أتوبيسات النزهة الجديدة: تنطلق لتعبر من ميدان الحجاز ثم السبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل، حتى الوصول إلى المعرض.

 

أتوبيسات صقر قريش: تنطلق من نقطة البداية وتمر على كارفور المعادي ونادي وادي دجلة بعد ذلك تمر على الطريق الدائري ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى المعرض.

 

- أتوبيسات الأميرية: تنطلق لتمر على ميدان المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات، وتصل إلى المعرض الكتاب.

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