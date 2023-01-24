رغم اقتصادهم القوي.. 6 دول صاحبة ديون خارجية ضخمة (إنفوجراف)

يواجه العالم أكبر زيادة في الديون منذ الحرب العالمية الثانية، لمواجهة الأزمات الناتجة عن الجائحة، حيث ارتفع الدين الكلي العالمي إلى 303 تريليون دولار، نتيجة لتعرض العالم لأزمة عالمية وركود عميق؛ ففي عام 2020 ارتفع الدين الكلي العالمي إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

حجم الدين الامريكي

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية ما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة فى تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد حالياً عند 31.4 تريليون دولار.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة الماضية، إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات، حيث وصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار يوم الخميس مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.

حجم الدين الفرنسي

تمر فرنسا بأزمة اقتصادية عميقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وتتخطى ديون الحكومية الفرنسية سقف الـ 3 تريليون يورو، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لمعهد إحصاء إنسى.

وزاد هذا المؤشر، الذى أغلق فى 2021 عند 112.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مرة أخرى بنحو 88.8 مليار يورو (93.5 مليار دولار) إلى 2.9 تريليون يورو في نهاية 2022، وذلك مع زيادة الفوائد على خمسين مليار يورو، مما أدى الى أنه خلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

حجم الدين البريطاني

اظهرت بيانات رسمية في ديسمبر من العام الماضي، عن ارتفاع حجم الدين البريطاني ليصل إلى 3 تريليون دولار.