موعد ليلة النصف من شعبان 2023 وفضل الليلة المباركة

يكثف المسلمون في مصر البحث عن موعد ليلة النصف من شعبان 2023، حيث يتسألوا عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد ليلة النصف من شعبان، حيث يحتفل عدد كبير من المسلمين بهذه الليلة المباركة، لما لهذه الليلة من قدسية عند المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها فهي ذات فضل ومنة ويكثر فيها السنن والنوافل.

موعد ليلة النصف من شعبان 2023

وفلكيًا يبدأ شهر شعبان 2023 للعام الهجري 1444 في النصف الأخير من شهر فبراير 2023 وخاصة يوم الثلاثاء 21 فبراير لتكون ليلة النصف من شعبان يوم الاثنين الموافق 6 مارس.

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فضل ليلة النصف من شعبان

في وقت سابق نشرت دار الإفتاء فضل ليلة النصف من شعبان على المسلمين لضرورة اغتنامها إذ نشر موقع دار الإفتاء عددًا من الأحاديث النبوية في فضل ليلة النصف من شعبان منها.

روي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

وروي أيضًا عن الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلا كَذَا أَلا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». وأوضحت الإفتاء أن نزول الله سبحانه وتعالى كناية عن نزول رحمة الله أو بعض ملائكته؛ تعالى الله سبحانه عن المكان والزمان والجسم.

دعاء ليلة نصف شعبان

في تلك الليلة المباركة يستحب الكثير من الأدعية التي وردت في السنة النبوية وفي السطور الأتية نذكرها: