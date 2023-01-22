دعاء أول ليلة في شهر رجب 2023 وفضل الدعاء في هذا الشهر

طبقًا للحسابات التي أجرتها هيئة المساحة غدًا الإثنين هو أول أيام شهر رجب من عام 1444 هجريا، من هنا يتصدر البحث عن دعاء أول ليلة في شهر رجب محركات البحث في الساعات الأخيرة كونه مستجاب وله فضل عظيم، لهذا تكثُر صيغ الأدعية ليسهل تكرارها مع بداية الشهر ومن أول ليلة له، كما يمكن الدعاء بأي صيغة تفضلها.

دعاء أول ليلة في شهر رجب

يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل الصيغ من دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب للدعاء بها مع حلول شهر رجب المبارك، حيث يُستحب الإقدام على عمل الطاعات والأعمال الصالحة كونه أحد الأشهر الحرم التي يضاعف في الأجر، ويسعى المسلمون للتقرب إلى الله عز وجل والاستعداد لقدوم شهر رمضان الفضيل.

موعد استطلاع رؤية هلال شهر رجب 2023

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب بعد مغرب اليوم ، الأحد، 22 يناير 2023، وخلال هذه الساعات يتسأل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن أفضل صيغ دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب

من الأدعية التي وردت في السنة النبوية عن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم، أنه عندما كان يرى الهلال يقول:

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"اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله" رواه الترمذي وحسنه "الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله".

فضل الدعاء في شهر رجب

يعتبر دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب من أعظم العبادات المُستحبة في شهر رجب، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن للدعاء فضل عظيم في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، فقد قال الله عز وجل في سورة غافر الآية 60 "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، كما قال الله تعالى في سورة البقرة الآية ١٨٦ "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ".

دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب

يكون أفضل دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب الذي يمكن الدعاء به هو كالتالي:

"اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله عز وجل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش".

فضل أول ليلة في شهر رجب من صحيح السنة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن أول ليلة في شهر رجب يستجاب الله فيها الدعاء، حيث ورد عن بعض الصالحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خمس ليالٍ لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلةٍ من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد،

وليلة النحر". رواه البيهقي. لهذا يُفضل الإكثار من الدعاء وذكر الله تعالى والصلاة على النبي، حيث يمكن أن يصاف دعائك

وقت الاستجابة فيستجيب الله عز وجل لدعائك.