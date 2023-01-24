الشوط الأول: الأهلي يتقدم على البنك الأهلي بهدف محمد شريف

تقدم الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بإطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري.

وشهدت أول 15 دقيقة تحفظ شديد بين الفريقين، ولم يسجل أي الفريقين خطورة على مرمى الآخر.

البنك الأهلي كان البادر بالخطورة في الدقيقة 15، بركلة حرة نفذها عاصم صلاح لكنها علت مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 16 رد الأهلي بتسديدة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد أبو جبل حارس مرمى البنك بسهولة.

وعاد البنك لأحداث خطورة على الأهلي بفرصة في الدقيقة 17، بعدما سدد محمود قاعود كرة جاورت القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 31، هدف التقدم في اللقاء لصالح الأهلي الذي سجله محمد شريف بعد تكملة لتسديدة مروان عطية الذي توغل داخل منطقة الجزاء وردت من أبو جبل ليكملها الأول في المرمى.

وبالدقيقة 43 توغل كوكا من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية لكنها اصطدمت بقدم محمود الجزار وأخرجها أبو جبل لركنية.

تشكيل الأهلي.. مروان عطية وطاهر وشريف أساسيون أمام البنك

وأجرى كولر تغييرات كثيرة في صفوف الأهلي عن لقاء القمة في الجولة الماضية، حيث بدأ مروان عطية، طاهر محمد طاهر، خالد عبدالفتاح ومحمد شريف في التشكيل الأساسي.

ويعوض أحمد نبيل “كوكا” غياب علي معلول للإصابة، بينما عاد محمود متولي لقلب الدفاع بجوار رامي ربيعة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

وتقام اليوم أربع مباريات فى ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة بالدورى المصرى، حيث تقام مباراة فى الثالثة إلا الربع من عصر اليوم ومباراة فى الخامسة مساءً ومباراتان فى السابعة من مساء اليوم، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباريات الأربع على قناتيها الأولى والثانية.