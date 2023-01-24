الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث سير أعلى نفق الرماية

حادث
حادث

شهد الطريق الدائرى أعلى نفق الرماية وقوع حادث مما تسبب في إصابة شخصين.

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بإصابة سائق وتابع له بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بطريق وصلة حازم حسن أعلى نفق الرماية اتجاه الدائري حال سير سيارة مقطورة محملة بنحو 70 طنا من الذرة، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها عند الدوران، ما أدى إلى انقلابها وإصابتهما وسقوط كمية من حمولتها على جانب الطريق وغلق حارة من أصل حارتين بالطريق.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين اصابة سائق الطريق الدائري مدير مباحث الجيزة

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