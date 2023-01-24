الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رحلات مجانية للمتاحف والمناطق الأثرية للفائزين من زائري جناح السياحة

صورة المشاركة
صورة المشاركة

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54، والذي سوف يتم افتتاحه غدا الأربعاء الموافق 25 يناير2023.

وقالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، أن جناح الوزارة يقع فى الصالة الرئيسية للمعرض، ويضم أحدث إصدارات المجلس، بالإضافة إلى الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، ومجموعة من كتب الأطفال ومجلات الرسم والتلوين، وكذلك عرض للمستنسخات والنماذج الأثرية من إنتاج الوحدة الإنتاجية للنماذج الأثرية بالقلعة والوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة بالتكية المولاوية.

وأشارت إلى أنه في إطار خطة الوزارة لمساعدة الباحثين وخاصة دارسي علم الآثار في المراحل الدراسية الجامعية أو الدراسات العليا، سوف يتم عرض مجموعة نادرة من الكتب بسعر خمسة جنيهات للكتاب الواحد، بالإضافة إلى تقديم تخفيض 50% على جميع الإصدارات الأجنبية الصادرة عن المجلس قبل عام 2011.

كما سيتم تنظيم مسابقة أثرية وسياحية، يوميا، لزائري الجناح، يتم عليها سحب لعدد 50 فائز قبل انتهاء فترة المعرض للقيام برحلة مجانية لزيارة عدد من المتاحف والمناطق الأثرية.

من جانبها أوضحت  إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه في إطار تضافر القطاعات المختلفة بالوزارة، تشارك الإدارة في الجناح الخاص بالوزارة من خلال عرض النشرات والمواد السياحية الدعائية وشاشة لعرض الأفلام السياحية الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، ما يأتي في إطار تنمية الوعي السياحي لكافة فئات المجتمع، وتنشيط حركة السياحة الداخلية وإلقاء الضوء على تنوع المقاصد والمنتجات والأنماط السياحية التي تحظى بها مصر.

وزارة السياحة والآثار معرض القاهره الدولي للكتاب جناح وزارة السياحة مسابقات ورحلات مجانية للمتاحف السياحة والآثار

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وائل لطفي

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