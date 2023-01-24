محمد شريف يتقدم للأهلى على البنك الأهلى فى الدورى

تقدم الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ15 بمسابقة الدوري الممتاز.

هدف التقدم للأهلي أحرزه محمد شريف في الدقيقة 31، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تكملة لتصدي محمد أبوجبل لتسديدة مروان عطية.

وأجرى كولر تغييرات كثيرة في صفوف الأهلي عن لقاء القمة في الجولة الماضية، حيث بدأ مروان عطية، طاهر محمد طاهر، خالد عبدالفتاح ومحمد شريف في التشكيل الأساسي.

ويعوض أحمد نبيل كوكا غياب علي معلول للإصابة، بينما عاد محمود متولي لقلب الدفاع بجوار رامي ربيعة.

تشكيل الأهلي.. مروان عطية وطاهر وشريف أساسيون أمام البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24ـ1ـ2023 والقنوات الناقلة

ننشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدورى المصرى..

تقام اليوم أربع مباريات فى ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة بالدورى المصرى، حيث تقام مباراة فى الثالثة إلا الربع من عصر اليوم، ومباراة فى الخامسة مساءً، ومباراتان فى السابعة من مساء اليوم، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباريات الأربع على قناتيها الأولى والثانية.

فيوتشر والمصرى وتقام على استاد السويس الجديد فى تمام الثالثة إلا الربع من عصر اليوم.

غزل المحلة والزمالك وتقام في الخامسة من مساء اليوم على ستاد غزل المحلة.

سموحة وبيراميدز فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

الأهلي والبنك الأهلى فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ساوثهامتون يواجه نيوكاسل فى نصف النهائى، وذلك على ملعب سينت ماري في تمام العاشرة من مساء اليوم، وتنقل المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي