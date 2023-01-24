الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الحركة الوطنية: عيد الشرطة شاهد تاريخي على أبطال صنعوا مجد عظيم للوطن

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي

هنأ اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم.

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وقال خلال كلمته في احتفالية تحالف الأحزاب المصرية بعيد الشرطة: "كل عام ورجال الشرطة البواسل بخير في ذكرى عيدهم المجيد.. تحيه اعزاز وتقدير لأبطال يقدمون الغالي والنفيس ليحيا وطننا وشعبنا امنا مطمئنا لا تروعه جماعات ولا تهزه مؤمرات".

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وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أنه رغم مرور 71 عاما ستبقي ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة شاهد تاريخي على بسالة أبطال صنعوا مجد تتباهي به الأجيال.. ذكرى عزيزة نستلهم منها معاني النضال والوفاء والاخلاص لتراب الوطن.. ذكرى نحتفل فيها برجال أوفياء ضحوا بارواحهم ورفضوا إخلاء محافظة الإسماعيلية.. رفضوا تسليم سلاحهم للاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 فسقط ما يزيد عن 50 شهيد و80 جريح فكانوا على موعد مع الحياة الأبدية، موعد مع مجد خالد وذكرى باقية".

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وتابع أن هؤلاء الأبطال حفرت اسمائهم بحروف من نور في كتب التاريخ.. فضربوا لنا مثل يحتذي به في الإيثار والتضحية من اجل كرامة الوطن وامنه واستقراره ومنذ هذا التاريخ يتسلم رجال الشرطة الراية جيل بعد جيل.. غايتهم الأسمى هي الحفاظ على الدولة وحفظ امنها وسلامة شعبها .. ولعل ما يقدمونه اليوم من تضحيات في محاربة الارهاب وحماية  أمن الوطن الداخلي.. خير دليل على أن أرض مصر الطيبة لا تنضب من ابنائها الأوفياء.. أرض تنجب لنا أجيال ورجال قادرون على درء أي سوء يمس ترابها وامنها المقدس".

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وانطلقت منذ قليل، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة التي تتزامن مع ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من كل عام. بحضور 42 رئيس حزب سياسي، وأسر الشهداء ونواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم يتلوها الشيخ أحمد مصطفى وكلمة ترحيب بالحضور للكاتب الصحفي الكبير محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامي لتحالف الأحزاب.

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ووجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال الاحتفالية تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة العيد الـ 71 للشرطة المصرية.

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اللواء رؤوف السيد علي الحركة الوطنية المصريه الشرطة المصرية الابطال الحركة الوطنية عيد الشرطة

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