انطلاق احتفالية تحالف الأحزاب المصرية بمناسبة عيد الشرطة الـ 71

بدأت منذ قليل، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها تحالف الأحزاب المصرية بمناسبة الذكرى الـ 71 عيد الشرطة التي تتزامن مع ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من كل عام، بحضور 42 رئيس حزب سياسي، وأسر الشهداء ونواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة ترحيب بالحضور للكاتب الصحفي الكبير محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامى لتحالف الاحزاب المصرية.

ومن المنتظر أن يوجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال الاحتفالية تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة العيد الـ 71 للشرطة المصرية.

من ناحيته، قال رجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل، وعضو تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزباً سياسيا، إن احتفالية اليوم التى يقيمها حزب إرادة جيل تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس الحزب، تعد تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية، يوم 25 يناير من عام 1952 بعدما رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل، وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلائه لقوات الاحتلال الإنجليزي، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع، وواجه رجال الشرطة البالغ عددهم 850 فردًا، بكل بسالة، قوات الاحتلال الإنجليزي البالغ عددها سبعة آلاف جندي وضابط ومعهم عدد من المدافع و6 دبابات وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا.