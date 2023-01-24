اجتماع ببني سويف لمتابعة منظومة العمل بشوادر ومعارض السلع

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمعارض وشوادر السلع، التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية من التموين والغرفة التجارية، ضمن خطتها للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق،وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في إقامة المعارض،لتوفيرالسلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.



وخلال الاجتماع تم مناقشة تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات المطلوبة ، لتعزيز منظومة العمل بالمعارض والشوادر، واستدامة تحقيق الغرض من إقامتها، مع بحث الآليات الكفبلة باستمرار توفير السلع لتلك المعارض وتأمين احتياجاتها خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد ،والعمل على تحقيق التوزان في العرض والطلب وتنظيم عملية إمداد المعارض والشوادر بالسلع الأساسية والإستراتيجية خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، فضلاً عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بزيادة منافذ البيع المتنقلة وتوجيهها للمناطق البعيدة خاصة في القرى والعزب

حضر الاجتماع العقيد أركان حرب محمد سمير عمار عمار المستشار العسكري للمحافظة، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية.