الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالإسكندرية

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، في إطار توفير الاحتياجات اللازمة الحالية والمستقبلية للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية بها، ضمن منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، التأكيد أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمدينة الإسكندرية، ووضعها على خريطة التنمية جعلها في مصاف المدن القادرة على جذب العديد من الاستثمارات بمختلف المجالات السياحية والخدمية والصناعية، حيث إن المخطط الاستراتيجي للإسكندرية 2032، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجامعة الإسكندرية، والهيئات المختصة، يحدد الرؤية المستقبلية التنموية للمحافظة وما يترتب عليه من إحداث نقلة نوعية من خلال خلق امتداد عمراني جديد وتحقيق تنمية شاملة في مختلف النواحي بالمحافظة، وذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتأكيد على استمرار العمل على تنفيذ مخططات التنمية للمحافظة ضمن هذا المخطط الاستراتيجي المهم.

كما شهد الاجتماع الإشارة إلى الاهتمام الكبير بملف العشوائيات في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية؛ حيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق العشوائية؛ ويشمل تطوير تلك المناطق: الصرف الصحي، والرصف، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أن الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات. 

اهتمام القيادة السياسية الإحتياجات اللازمة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية البنية التحتية الهندسية للقوات المسلحة الدكتور عاصم الجزار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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