الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

رئيس محكمة النقض يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

المستشار محمد عيد
المستشار محمد عيد محجوب 

بعث المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ71.

وجاء نص التهنئة: "يشرفنى بالأصالة عن نفسى وعن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن نبعث لسيادتكم والضباط والأفراد والعاملين بوزارة الداخلية بأجمل التهانى بمناسبة عيد الشرطة داعين الله عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يديم عليكم الاخلاص في أداء رسالتكم السامية في العمل باقيين على عهدكم في أداء المسئولية حفظ الله مصرنا الغالية".

اعضاء النيابة العامة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض

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