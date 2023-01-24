«الانتحال والملكية الفكرية في مجال العمارة».. ندوة بالأعلى للثقافة 1 فبراير

تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسام لطفى، والدكتورة سهير عثمان "مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة"، ندوة بعنوان "الانتحال والملكية الفكرية في مجال العمارة"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتورة سهير عثمان مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد الخولي أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والدكتور هابي حسني الأستاذ المساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والمهندس ماجد سامي إبراهيم - رئيس شعبة العمارة سابقًا بنقابة المهندسين.

نظام الملكية الفكرية هو نظام مصمم لحماية الإنجازات الفكرية التي أبدعها الجنس البشري، ليس على الصعيد الوطني فحسب بل أيضاً حتى خارج الحدود. فالعديد من السلع المبتكرة بفضل الملكية الفكرية مثل أفلام هوليود والنبيذ الفرنسي والأدوات الآلية الدقيقة الألمانية التى عبرت الحدود الوطنية لتلج أراضي بلدان أخرى.

ومع ذلك، إذا لم تكن الملكية الفكرية الملزمة لهذه المنتجات غير محمية في البلدان الأخرى، فقد تقلد وتزور دون حسيب أو رقيب، وهو ما سيلحق ضرراً خطيراً بأصحاب الحقوق.

ولحل مشكلة حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي، تبرم البلدان معاهدات دولية بشأن الملكية الفكرية لمواءمة أنظمتها للملكية الفكرية وتنسيقها قدر المستطاع.

وباعتبار الملكية الفكرية محركاً للإبداع البشري، فهي تؤدي دوراً هاماً في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها "شحذت نار العبقرية بشرارة المصلحة " كما جاء فى عبارات "أبراهام لنكولن".

وتتشكل خصائص حقوق الملكية الفكرية مقارنة بحقوق الملكية التقليدية، فإنها غير ملموسة بطبيعتها. وعلاوة على ذلك، فهي حقوق استئثارية وإقليمية ومحدودة زمنياً. ولكن ذلك صحيح فقط بالمعنى النسبي والذى يعني أن جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية لها هذه الخصائص.فهناك بعض الاستثناءات. على سبيل المثال، طالما لم يكشف عن السر التجاري فإنه يبقى قائماً إلى إلى الأبد من الناحية النظرية دون وجود أي حد زمني لذلك.