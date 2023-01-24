الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بغرض الاحتكار.. ضبط 10 طن أزر داخل أحد المخازن في بني سويف

حملة
حملة

قاد اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد في بني سويف، حملة لجنة حماية المستهلك، والتي استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وبعض المراكز والمنشآت الطبية والعبادات الخاصة والمعامل بدائرة مركز ومدينة بني سويف،وذلك بحضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، وعلاء عيد مدير الأزمات، وفواز رجب نائب رئيس المدينة ، والدكتور سامي الدهشوري مدير المجازر بالطب البيطري ، ومسؤولى التموين والصحة والإشغالات.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، ضمن تكليفات الحكومة  بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق واستمرار المرور على المنشآت والمحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين والتصدى للاحتكار والغش التجاري

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 10طن  كان قد تم حجبها بغرض الاحتكار والتربح داخل أخد المخازن، وغلق وتشميع أكاديمية تمريض بدون ترخيص، ومصنع ألبان "غير مرخص"، بجانب التحفظ على ماكينة طبع استيكرات لمنتجات " تقليد وغش تجاري"، والتحفظ على نحو 3 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعمين، علاوة على تحرير 18 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم إصدار فواتير، و4 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات  القانونية المتبعة في هذا  الشأن.

وفي سياق آخر، وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بروتوكول تعاون مع  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، في مجال الدعم الفني وتقديم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية لاختيار أنسب المواقع "جيولوجياً"لإقامة المشروعات، ودراسات تأمين المناطق التي من المحتمل تعرضها لأضرار أو تغيرات في تركيبات التربة،حيث قام بالتوقيع على البروتوكول من المعهد

الانشطة التجارية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطب البيطري المنشآت الطبية بيع السلع الغذائية

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