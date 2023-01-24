5 من أكثر الإطلالات جرأة ارتداها المشاهير في أسبوع الموضة بباريس

انطلق أسبوع الموضة في باريس منذ أيام ويستمر حتى أواخر الشهر الجاري، وستقوم جميع دور الأزياء بعرض أحدث مجموعاتها، حيث يعتبر هذا الحدث من أهم الأحداث لعشاق الموضة العالمية، وخلال سطور أوضح موقع insider أكثر 5 إطلالات جريئة ارتداها المشاهير.

كانت الإيطالية كيارا فيراجني من أوائل الوافدين بزي جريء

اشتملت إطلالتها المكونة من ثلاث قطع على لباس ضيق منقّط، وسراويل قصيرة مناسبة للشكل، وبلوزة مفكوكة بأزرار مع ملحقات مخروطية على الصدر كان للثوب الأخير أيضًا أكمام طويلة مع خصلات من الحرير عند كل معصم.

أكملت فيراجني، التي صممتها فابيو ماريا داماتو، إطلالتها بمضخات سوداء وحزام سميك وأقراط ذهبية كبيرة الحجم ومحفظة Schiaparelli بقيمة 6077 دولارًا مصممة لتبدو وكأنها وجه.

2- ثم تم تصوير الممثل الفرنسي فلبين ليروي بوليو مرتديًا معطفًا رائعًا مع مشد.

من تصميم Schiaparelli، تم صنع الملابس الخارجية البيضاء من جلد العجل "المجعد والمزجج". يتم بيعها بسعر 19000 يورو، أو حوالي 20،643 دولارًا.

بالنسبة للإكسسوارات، اختارت Leroy-Beaulieu الجوارب الضيقة السوداء الشفافة والحذاء الأسود وحقيبة اليد المطابقة.

3-ظهرت كايلي جينر بفستان جريء مزين بنسخة طبق الأصل من رأس أسد

كما قال جينر على إنستغرام، كان رأس الأسد: “ابتكارًا فنيًا مزيفًا تم إنشاؤه يدويًا باستخدام مواد من صنع الإنسان”.

على الرغم من أن المشاهير مثل شاي ميتشل أشادوا بالمظهر في قسم التعليقات بمنشورها، إلا أن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون تعاملوا مع رأس الحيوان الواقعي.

وكتب أحدهم: "على الرغم من أنها ليست حقيقية، إلا أنها لا تزال مزعجة وسيئة الذوق".

قالت Schiaparelli على Instagram إن رؤوس الحيوانات المزيفة التي ظهرت في عرضها يوم الاثنين كانت تهدف إلى تمثيل "الشهوة، والفخر، والجشع" الموجودة في "Inferno" لدانتي - والتي كانت بمثابة مصدر إلهام لعرض المدرج.

كررت العلامة التجارية أيضًا أن الإكسسوارات "منحوتة يدويًا" من الإسفنج والراتنج والصوف والفراء الصناعي، و"مرسومة يدويًا لتبدو وكأنها نابضة بالحياة قدر الإمكان".

يقول حساب Schiaparelli Instagram: "لم تتأذى أي حيوانات أثناء صنع هذا المظهر".

تم إرفاق رأس الحيوان المزيف برداء جينر بدون حمالات المصنوع من المخمل، والذي اقترن به مع الكعب الذهبي الشهير من Schiaparelli.

4-

ارتدت Diane Kruger مظهر Schiaparelli الكامل الذي بيع بالتجزئة بأكثر من 22000 دولار.

تضمنت ملابسها من الدنيم الأسود تنورة ضيقة بخصر عالٍ وسترة قصيرة بأكمام منتفخة - وكلاهما مطبوع برسومات Schiaparelli من علم التشريح والأبراج.

وتباع التنورة للبيع بالتجزئة مقابل 6900 يورو، أو ما يعادل 7501 دولارًا أمريكيًا ؛ تبلغ تكلفة السترة 7200 يورو، أو حوالي 7828 دولارًا؛ ومحفظة جلد الخراف المطابقة لها تباع بالتجزئة مقابل 6400 يورو، أو حوالي 6958 دولارًا.

5-اختارت المؤثرة الألمانية ليوني هان فستانًا أسود بطبعة ذهبية جريئة.

تم تزيين الفستان القصير ذو الأكمام الطويلة لنجمة وسائل التواصل الاجتماعي بلوحة ذهبية متلألئة لصورة ظلية لامرأة. ارتدته مع حذاء جلدي يصل إلى الفخذ ومحفظة ذهبية وأقراط معدنية.