الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قناة السويس تشهد عبور أكبر مكتبة عائمة فى العالم «LOGOS HOPE»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور أكبر مكتبة عائمة «LOGOS HOPE» لقناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن.

تعد المكتبة العائمة هى الأكبر من نوعها، وتتكون من ٩ طوابق، وتحمل على متنها أكثر من ٥٠٠٠ كتاب في كافة المجالات، تشمل كتبا علمية وثقافية وقصصا للأطفال وغيرها.

يبلغ طول السفينة 132.5 متر، وعرضها 21 مترا، وغاطسها 16.5 قدم، وترفع السفينة علم مالطا، وتبلغ حمولتها الكلية 14 ألف طن.

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الربان هيثم رجب، مرشد بالهيئة، للصعود على متن السفينة "LOGOS HOPE" والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور كافة أنواع سفن الأسطول العالمي، بما يطرح فرصا واعدة لنمو أنشطة الموانئ المصرية الموجودة بالمنطقة ويعزز من جهود الدولة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة نحو تطوير خدماتها الملاحية خلال السنوات القليلة الماضية مدعومة بتوجيهات القيادة السياسية باستمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة للحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.

من جانبه، أعرب السيد إدوارد ديفيد، المدير العام للمكتبة العائمة LOGOS HOPE، عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتها الناجحة لميناء بورسعيد، لافتا إلى أنها قد تكون المرة السابعة في تاريخ السفن التابعة للمنظمة GBA SHIPS لعبور قناة السويس.

جدير بالإشارة أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الإثنين، عبور 67 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.1 مليون طن، فيما تعبر القناة، اليوم الثلاثاء، 69 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 مليون طن.         

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس

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