محافظ قنا يلتقى كبار التجار والموزعين لمحاربة غلاء الأسعار

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاجتماع الدورى مع كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل أى مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، ورجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورائد هارون، مدير جهاز حماية المستهلك، وعلى غريب، مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة، وممثلى الغرفة التجارية بقنا، وكبار تجار السلع الغذائية والاستهلاكية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، بتنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح.

وشدد «الداودي» على أنه لن يسمح بأى محاولة لاستغلال المواطنين، وتعطيش الأسواق، خاصة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة وفرت كافة السلع والمواد الغذائية، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، لضبط الحالة العامة بالأسواق، والتخفيف عن كاهل المواطنين على مختلف الطبقات الإجتماعية.

كما اطمأن محافظ قنا من التجار على توافر كافة أنواع السلع الغذائية بالمخازن والمنافذ والأسواق، مؤكدا حرص المحافظة في التوسع لإقامة معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وبحث إمكانية استمرارها على مدار العام، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، وفى سبيل تحقيق ذلك فإن المحافظة والوحدات المحلية يقدمون لكبار التجار جميع التسهيلات اللازمة لإقامة معارض تشمل الموافقة على الأماكن التي يختارها التجار وسط مدن المحافظة بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وخلق حالة تنافسية تجارية بين المعارض والمحال التجارية، ومن ثم تحقيق استفادة للمواطن.