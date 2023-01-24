غدًا.. طرح فيلم «اتنين للإيجار» بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت بجميع السينمات

تشهد دور العرض، غدًا الأربعاء، طرح الفيلم الكوميدي «اتنين للإيجار» الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

الفيلم بطولة: بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميرهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلى عزالعرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب.. الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.

ويقدم «اتنين للإيجار» بيومي وثروت بشكل جديد ومختلف عما قدماه في أفلامهما الأخرى من كوميديا تتناسب مع طبيعة الأسرة المصرية والعربية.

يذكر أيضا أن الفيلم سيتم عرضه بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 26 يناير، كما تقرر أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 6 فبراير القادم بالمملكة العربية السعودية بموفي سينما، في حضور أبطال العمل بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وقد أطلقت الشركة العربية للسينما الموقع الرسمي https://rnscinemas.net/en لحجز التذاكر أون لاين من خلاله.

فيلم «اتنين للإيجار» تم تصوير مشاهده ما بين مدينة 6 أكتوبر ومدينة الغردقة وعدد من أماكن التصوير المختلفة.