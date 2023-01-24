الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أوروبا تواصل جهود مكافحة تفاقم أزمة التضخم (فيديو)

التضخم
التضخم

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، تقريرًا عن أوروبا تواصل جهود مكافحة تفاقم أزمة التضخم.

أزمات عديدة لا يزال يشهدها الاقتصاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسببت في تفاقم التضخم، وقلة الإمدادات.

حظر الواردات المنقولة بحرًا من الديزل الروسي

ومع اقتراب الخامس من فبراير المقبل، سينضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في حظر الواردات المنقولة بحرًا من الديزل الروسي، ومنتجات النفط الأخرى بهدف إلغاء فجوة كبيرة في عائدات موسكو من الطاقة، إلا أنه تتزايد المخاوف من عدم وجود إمدادات بديلة.

وحذرت وكالة بلومبرج، من صعوبة استبدال المنتجات الروسية من نوع الديزل التي تعمل على تشغيل السيارات والشاحنات والآلات الزراعية والسفن ومعدات التصنيع والبناء، إذا لم يتمكن المشترون الأوروبيون من العثور على إمدادات بديلة، فإن العقوبات ستزيد من التكلفة على الصناعة المعتمدة على الديزل مثل الصناعات الغذائية، والزراعية، والنقل البري، وتجعل من الصعب على الحكومات كبح التضخم.  

اوروبا تواصل جهود مكافحة تفاقم ازمة التضخم

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