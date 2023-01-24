محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الـ71.

جاء في البرقية،"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لفخامتكم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ71، متمنياً لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار".

وأضاف محافظ الفيوم "ثورة 25 يناير، أكدت وعي وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذ نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لكي ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".

كما بعث محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الـ71، وجاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ71، متمنياً لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار".

وأرسل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة عيد الشرطة الـ71، وجاء في البرقية، "أتقدم إليكم بخالص التقدير على ما تبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل أمن واستقرار الوطن، راجياً لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام".

وأكد "الأنصاري" خلال البرقية على دعم الشعب المصري ووقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، ورجال القوات المسلحة، والشرطة البواسل فى حربهم ضد الإرهاب.

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، مهنئاً ضباط وجنود الشرطة العاملين بالمحافظة، بعيد الشرطة الـ71.