أسباب خسارة منتخب مصر لليد أمام الدنمارك

لم يقدم منتخب مصر أداء قويا ومميزا كالذي قدمه أمام منتخب كرواتيا أحد أبطال العالم لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة في المرحلة الأولية في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 في بولندا والسويد إذ تمكن من تحقيق انتصار عريض لم يتوقعه الكثيرون بنتيجة 31 – 22 أي بفارق 9 أهداف كاملة، وهو فارق كبير.

مصر أمام كرواتيا

واتسم أداء مصر في هذه المباراة بالشراسة حيث بالرغم من أنها نجحت في انهاء الشوط الأول بنتيجة 16 – 12 لم تكتف بذلك بل طرقت الحديد وهو ساخن في الشوط الثاني، وانهته بفارق أكبر 5 أهداف 15 – 10.

وشهدت هذه المباراة أكبر فاعلية لمصر في البطولة بشكل عام إذ سجلت أهدافها الـ31 من أصل 42 تسديدة بنسبة 74 %.

والفوز في هذه المباراة بالذات هو ما فتح الطريق أمام مصر للتأهل إلى دور الثمانية دون حسابات لأن الخسارة كانت تعني تعقد موقفها في المرحلة الأساسية، وقد تفقد فرصة التأهل.

مصر أمام المغرب

وفي الجولة الثانية فازت مصر على منتخب المغرب بنتيجة 30 – 19، وكانت قد أنهت الشوط الأول بفارق قليل 4 أهداف فقط 13 – 9 لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء كثيرا، وأحرزت 17 هدفا في حين استقبلت 10 أهداف.

وكانت الفاعلية في هذا اللقاء 64 % حيث أحرزت مصر أهدافها الثلاثين من إجمالي 47 تصويبة.

مصر أمام أمريكا

وفي الجولة الثالثة في المرحلة الأولية التقت مصر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وتغلبت عليه دون عناء بنتيجة 35 – 16.

وكان الشوط الأول قد انقضى بتقدم مصر بنتيجة 19 – 7 أي بفارق 12 هدفا لكنها انهت الشوط الثاني بفارق أقل 8 أهداف فقط 16 – 9.

سجلت مصر أهدافها الـ35 من مجموع 50 تسديدة بنسبة نجاح 70 %.

مصر أمام بلجيكا

أما في المرحلة الأساسية في المجموعة الرابعة، فقد تقابلت مصر في الجولة الأولى مع منتخب بلجيكا، وكان هذا اللقاء بداية التراجع بالرغم من أنها فازت به بنتيجة 33 – 28 إذ انهت الشوط الأول بنتيجة 22 – 15 أي بفارق 7 أهداف لكنها خسرت الشوط الثاني بفارق هدفين 11 – 13، وهو شئ سيئ جدا، وعيب في حق مصر إذ كان يجب على مصر أن تفوز بهذا اللقاء على أقل تقدير بفارق 10 أهداف.

أحرزت مصر أهدافها الـ33 من أصل 48 تصويبة بنسبة نجاح 69 %.

مصر أمام البحرين

وفي الجولة الثانية كانت المواجهة أمام منتخب البحرين، وتغلبت فيها بصعوبة بنتيجة 26 – 22 في الوقت الذي كانت فيه الجماهير تنتظر فوزا عريضا، وهذا الفارق 4 أهداف هو ما انتهى به الشوط الأول 13 – 9، وهي نتيجة ضعيفة لكن الشوط الثاني صمدت البحرين أمام مصر، ونجحت في الخروج متعادلة 13 – 13.

أداء مصر المتراخي هو جعل البحرين تكون ندا لها.

وكانت الفاعلية في هذه المواجهة 67 % لأنها سجلت 26 هدفا من إجمالي 39 تسديدة.

مصر أمام الدنمارك

وفي الجولة الأخيرة في المرحلة الأساسية كان الصدام الأقوى بمنتخب الدنمارك حامل اللقب في آخر دورتين على صدارة المجموعة الرابعة، وخسرته مصر بنتيجة 25 – 30.

والشئ الإيجابي الوحيد في هذه المباراة أن مصر صمدت أمام الدنمارك في الشوط الثاني، وتمكنت من فرض التعادل معها 13 – 13 لكنها خسرت بفارق الأهداف الخمسة الذي انقضى بها الشوط الأول بنتيجة 12 – 17.

وشهدت هذه المباراة أقل فاعلية لمصر في البطولة بشكل عام 56 % حيث أحرزت 25 هدفا من مجموع 45 تصويبة.

بالرغم من الأداء المتراجع أمام بلجيكا، والبحرين كان هناك أمل عند كثير من المصريين أن تستفيق مصر، وتفوز على الدنمارك، ولم لا؟ ألم تتعادل الدنمارك مع كرواتيا 32 – 32؟

الخسارة أمام الدنمارك لها أسباب، وهي :

أولا : أن مصر جهاز فني، ولاعبين لم يروا مباراة كرواتيا أمام الدنمارك جيدا، ولم يدرسوا، ويحللوا كيف تعملت كرواتيا مع المباراة، وسيرتها، وكيف كانت لها اليد العليا؟

ثانيا : السرعة، فمصر لا تستطيع أن تجاري الدنمارك في الإيقاع السريع، ومن ثم كانت مصر تحتاج إلى تهدئة اللعب، وجعل الرتم بطيئا.

ثالثا : افتقد اللاعبون إلى التركيز، وعدم الدقة في التسديد، فمصر أهدرت عدد كبير من التسديدات كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

نيكلاس لاندين جاكوبسن حارس المرمى الدنمارك الذي كان سدا عاليا أمام لاعبي مصر يأتي ترتيبه الـ12 في قائمة أفضل حراس المرمى بنسبة 33 % حيث تصدى لـ27 تصويبة من أصل 82 تسديدة، والمفارقة أن عبد الرحمن حميد حارس مرمى مصر يحل في المركز الثاني بنسبة 42 % إذ تصدى لـ19 تصويبة من إجمالي 45.

منتخب السويد يشبه في أداءه إلى حد كبير الدنمارك إذن ربما تكون الهزيمة على يد الدنمارك سببا، ودافعا قويا للفوز على السويد في دور الثمانية، والتأهل إلى دور قبل النهائي.