الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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الكرازة

بطريرك الروم الكاثوليك يصل القاهرة لبدء زيارته الرعوية

بطريرك الروم الكاثوليك
بطريرك الروم الكاثوليك خلال الزيارة

وصل اليوم الثلاثاء، البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، مطار القاهرة الدولي، لبدء زيارته الرعوية إلى النيابة البطريركية بمصر.

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كان في استقباله بصالة كبار الزوار وفد كنسي، يتقدمه سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس، بالإضافة إلى سيادة السفير علي الحلبي، السفير اللبناني بمصر.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

وفور وصوله إلى المقر البطريركي، بالظاهر، اجتمع بالآباء الكهنة بكنائس القاهرة، بحضور المطران جان ماري شامي، للاطمئنان على أحوالهم الرعوية، وذلك في لقاء أبوي.

جدير بالذكر أنه قدمت لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، خطة العمل لعام ٢٠٢٣، وهي: التكوين القيادي وإعداد كوادر جديدة، دعم ومساندة اجتماعات الأسرة وفتح اجتماعات وقنوات جديدة، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة.

أقيم ذلك خلال الاجتماع، الذي أقيم بالقاعة الملحقة، بكنيسة عذراء السجود، بشبرا، التابعة لمكتب دياكونيا للتنمية، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

جاء هذا بمشاركة عدد من خدام وقادة اجتماعات الأسرة بالإيبارشية، كما قدم الأب جورج جميل، تأمله بعنوان "من وحي ميلاد سيدنا يسوع المسيح".

وتضمن اللقاء صلوات العائلة المقدسة لقداسة البابا فرنسيس، بالإضافة إلى باقة من الترانيم الروحية.
واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي، بصوم برمون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية المسيح بنهر الأردن.

البطريرك يوسف العبسي السفير علي الحلبي الروم الكاثوليك القاهرة الدولي الكاثوليك المطران جان ماري شامي المشرق للروم الملكيين الكاثوليك

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