الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مشاهير يرتدون رؤوس الحيوانات (صور)

إيرينا شايك
إيرينا شايك

أقيم عرض الأزياء الراقية Schiaparelli لربيع 2023 يوم الإثنين، خلال أسبوع الموضة في باريس، تُظهر الصور مدرج Schiaparelli المثير للجدل، حيث ارتدت العارضات رؤوس حيوانات واقعية على فساتينهن حيث سارت ثلاثة عارضات على المدرج في إطلالات مثيرة للجدل برؤوس حيوانات مزيفة.

ووفقًا لموقع "insider" أشاد بعض المشاهير بالمظهر بينما أدانها آخرون بمن فيهم عارضة الأزياء كريستي برينكلي، ونوضح خلال السطور التالية أبرز الإطلالات الغريبة للنجمات.

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1-نموذج شالوم هارلو، على سبيل المثال، تم تصميم  فستان أبيض بنقشة جلد الفهد مع رأس حيوان متماثل مثبت على صده على الرغم من أن الفستان بدا وكأنه مصنوع من فرو حقيقي، إلا أنه مصنوع يدويًا من الصوف والحرير المرسوم يدويًا.

 كتبت روزبيري وهي مصممة أزياء عالمية في ملاحظات المجموعة، أن تصميمات الحيوانات تهدف إلى الاحتفال بـ “مجد الطبيعة وحراسة المرأة التي ترتديها”.

2-ارتدت إيرينا شايك فستان أسود مع رؤوس أسد ضخمة مثبتة على خط العنق.

 

3- من ناحية أخرى، ارتدت نعومي كامبل سترة مغطاة بمواد تشبه الفراء مع نسخة طبق الأصل من رأس ذئب موضوعة على كتفها.

تعتبر تصميمات الذئب والأسد والنمر صُنعت لتمثيل "الشهوة والفخر والجشع في رمزية دانتي الشهيرة"، كما يفسر البعض الآخر أن رؤوس الحيوانات "منحوتة يدويًا" من مواد تشمل الإسفنج والراتنج، و"مرسومة يدويًا لتبدو وكأنها واقعية بقدر الإمكان".

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4- اعترض بعض عشاق الموضة على الملابس المستوحاة من الحيوانات، بحجة أنها تروج لصيدهم، وأن المظهر المستوحى من الحيوانات تم إنشاؤه بذوق سيئ.

وكتبت عارضة الأزياء كريستي برينكلي في تعليق على صفحة المصمم: "من المثير للاشمئزاز رؤية صور هذه الحيوانات المهددة بالانقراض على شكل جلود، يبدو كما لو أن العارضين قد التقطوا سجادة الصيادين القاسيين ولفوا رؤوسهم المقطوعة حول أنفسهم ليتم اعتبارهم شيئًا أنيقًا من الجمال.

ومع ذلك، أشاد بعض المشاهير بمظهر الحيوان على Instagram.

رؤوس حيوانات واقعية رؤوس حيوانات واقعية على فساتينهن اسبوع الموضة في باريس برؤوس حيوانات مزيفة عارضة الأزياء كريستي برينكلي

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