الثلاثاء 24 يناير 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كلمات أعجبتني

من حكم الكلام
من حكم الكلام
  • الوعود مثل القمر الكامل، إن لم يتم الوفاء بها على الفور فإنها تختفي شيئًا فشيئًا  - مثل ألماني
  • لا أعلم مفتاح النجاح ولكنني أعلم أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع – بيل كوسبي
  • وقتك في الحياة محدود لذا لا تضيعه وأنت تحيا حياة شخص آخر - ستيف جوبز
  • عندما تختار الاستمتاع بالعمل، لن تعتمد السعادة على النتائج – ايودا بيرج
  • عندما نحب، نتوق دائمًا لأن نحسن من أنفسنا وعندما نتوق لأن نحسن من أنفسنا يتحسن كل ما حولنا أيضًا – باولو كويلهو
  • نحصل في الحياة على ما تتشجع لتطالب به - أوبرا وينفري
  • لا يمكننا أن نبدأ من جديد ولكن يمكننا أن نبدأ الآن لكي نحصل على نهاية جديدة – زيج زيجلر
  • هناك طريقة واحدة فقط لتفادي الانتقاد: لا تقل شيئًا ولا تكن شيئًا ولا تفعل شيئاً- آرسطو
  • لا يستحق أحد دموعك، ولكن من يستحقها بحق لن يجعلك تبكي – جابرييل جارسيا ماركيز
  • الأمور البسيطة هي أكثر الأمور روعة ولكن الحكيم فقط هو من يمكنه رؤية ذلك – بابلو كويلهو
  • في بعض الأحيان، قد يخبو نورنا الداخلي ويشعله الآخرون مرة أخرى، لذا على كل منا أن يشعر بالامتنان العميق لكل من أضاءوا الشعلة في داخله – البرت شفايتزر
  • أنت الشخص الوحيد في هذا العالم الذي يعلم كيف تعيش حياتك
  • لن يمكنك أن تحقق أي شيء في هذا العالم بدون شجاعة، فهي من أعظم سمات العقل إلى جانب الكرامة - آرسطو
  • اجعل الإيمان والصدق من مبادئك الأساسية – حكمة صينية
  • النجاح هو أن تكون ذاتك الحقيقية
  • ما تفكر في تحقيقه يتحقق بالفعل
  • الحياة قصيرة لذا افعل ما تحب، فلا يوجد وقت كاف لإضاعته
  • لا يعيش الكثير منا أحلامهم لأنهم يحيون طبقًا لمخاوفهم
  • إن مصيرك يتشكل في لحظات اتخاذ القرارات  ـــ أنتوني روبينز
  • يستنفذ التمني طاقة أكثر مما يستنفذه التخطيط "   ـــ الينور روزفيلت
  • جذوة التعليم مٌرة، ولكن الثمار حٌلوة -أرسطو
  • العبيد فقط يطلبون الحرية... الأحرار يصنعونها - نيلسون مانديلا
  • هناك ثلاثة أمور فقط تهم في النهاية: كم الحب الذي نشرته في أثناء حياتك،وكم اللطف الذي عشت به ، وكيف تمكنت بكل بساطة من التخلي عن الأمور التي لا تعني لك شيئًا – حكمة هندية
  • يحتاج جميع الأطفال إلى القليل من المساعدة، القليل من الأمل، وشخص يؤمن بهم – ماجيك جونسون
  • إذا ما تعاملت مع إحدى مشاكلك، فاستشر عقلك، وإذا ما تعاملت مع إحدى مشاكل الآخرين فاستشر قلبك.
  • أولئك الذين يعيشون بحماس وعاطفة يعلموننا كيف نحب ـــ سارة بان بريثناش
  • ستبدأ نهايتنا عندما نصمت عن الأمور المهمة – مارتن لوثر كينج الابن
  • لا يمكنك أن تعالج مشكلات الآخرين ولكن يمكنك أن تجلس معهم وأن تشاركهم عبء آلامهم لكي تخفف عنهم.
  • لا تسكب الدموع الطازجة على الأحزان الماضية  - القديس أغسطينوس
  • وجاء اليوم الذي أصبح فيه خطر البقاء داخل الشرنقة أشد إيلامًا من خطر الخروج منها – انايس نين
  • لن تجد قدرك في حركات النجوم ولكن في داخلك – ويليام شكسبير
  • إن كل ما تحققه،وكل ما لا تحققه يعد نتيجة مباشرة لأفكارك أنت ــ جيمس آلان
  • في قلب كل شتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم   - جبران خليل جبران
  • إذا كانت الحياة فقط مجرد فرح وسرور طوال الوقت فلن تتعلم أبدًا كيف تصبح شجاعًا صبورًا  - هيلين كيلر
  • لا يوجد إنسان كامل ولكن يمكننا جميعًا أن نسعى لأن نكون إناسًا أفضل
  • لا يمكننا أن نعتمد على الاخرين دائمًا من أجل الشعور بالسعادة بل يجب علينا أولًا أن نعثر عليها داخلنا
  • قالت لي أمي "إذا كنت جنديًا فستصبح قائدًا وإذا كنت رجل دين فستكون واعظًا عظيمًا وبدلًا من هذا عملت رسامًا فاصبحت بيكاسو" – بابلو بيكاسو
  • دع الأطفال يقرأوا ما يحبون ثم تحدث معهم بشأن ما قرأوه، فإذا تمكن الآباء والأبناء من التحدث معًا فلن نحتاج للرقابة المشددة لأن الخوف سيختفي- جودي بلوم
  • إبدأ من حيث أنت واستخدم ما تملك وافعل ما تقدر عليه – آرثر آش
  • عندما لا يعبر الناس عن أنفسهم فإنهم يموتون بالتدريج – لوري هالس اندرسون
  • خجلت من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي  - فرانس كافكا
  • ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية   ــ المهاتما غاندي
  • المثقفون يأتون لحل المشاكل بعد وقوعها، والعباقرة يسعون لمنعها قبل أن تبدأ  -البرت اينشتاين
  • لا تخشى من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله  -                              الشيخ محمد متولي الشعراوي
  • من المفيد أن نضع علامات استفهام بين الحين والآخر على الأمور المسلـّم بها - برتراند راسل
  • إننا لا نرى الأشياء من منظورها هي، بل نراها من منظورنا نحن.. أنايس نين
  • إن الحياة الزوجية لا يمكن أن تكون أبدًا سعيدة ما دام الزوج أو الزوجة يجعلان الهدف الرئيسي هو السعادة الشخصية " جيه . إس . كيرتلي"
المشاكل عندما الحياة اتخاذ القرارات مفتاح النجاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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