كلمات أعجبتني
- الوعود مثل القمر الكامل، إن لم يتم الوفاء بها على الفور فإنها تختفي شيئًا فشيئًا - مثل ألماني
- لا أعلم مفتاح النجاح ولكنني أعلم أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع – بيل كوسبي
- وقتك في الحياة محدود لذا لا تضيعه وأنت تحيا حياة شخص آخر - ستيف جوبز
- عندما تختار الاستمتاع بالعمل، لن تعتمد السعادة على النتائج – ايودا بيرج
- عندما نحب، نتوق دائمًا لأن نحسن من أنفسنا وعندما نتوق لأن نحسن من أنفسنا يتحسن كل ما حولنا أيضًا – باولو كويلهو
- نحصل في الحياة على ما تتشجع لتطالب به - أوبرا وينفري
- لا يمكننا أن نبدأ من جديد ولكن يمكننا أن نبدأ الآن لكي نحصل على نهاية جديدة – زيج زيجلر
- هناك طريقة واحدة فقط لتفادي الانتقاد: لا تقل شيئًا ولا تكن شيئًا ولا تفعل شيئاً- آرسطو
- لا يستحق أحد دموعك، ولكن من يستحقها بحق لن يجعلك تبكي – جابرييل جارسيا ماركيز
- الأمور البسيطة هي أكثر الأمور روعة ولكن الحكيم فقط هو من يمكنه رؤية ذلك – بابلو كويلهو
- في بعض الأحيان، قد يخبو نورنا الداخلي ويشعله الآخرون مرة أخرى، لذا على كل منا أن يشعر بالامتنان العميق لكل من أضاءوا الشعلة في داخله – البرت شفايتزر
- أنت الشخص الوحيد في هذا العالم الذي يعلم كيف تعيش حياتك
- لن يمكنك أن تحقق أي شيء في هذا العالم بدون شجاعة، فهي من أعظم سمات العقل إلى جانب الكرامة - آرسطو
- اجعل الإيمان والصدق من مبادئك الأساسية – حكمة صينية
- النجاح هو أن تكون ذاتك الحقيقية
- ما تفكر في تحقيقه يتحقق بالفعل
- الحياة قصيرة لذا افعل ما تحب، فلا يوجد وقت كاف لإضاعته
- لا يعيش الكثير منا أحلامهم لأنهم يحيون طبقًا لمخاوفهم
- إن مصيرك يتشكل في لحظات اتخاذ القرارات ـــ أنتوني روبينز
- يستنفذ التمني طاقة أكثر مما يستنفذه التخطيط " ـــ الينور روزفيلت
- جذوة التعليم مٌرة، ولكن الثمار حٌلوة -أرسطو
- العبيد فقط يطلبون الحرية... الأحرار يصنعونها - نيلسون مانديلا
- هناك ثلاثة أمور فقط تهم في النهاية: كم الحب الذي نشرته في أثناء حياتك،وكم اللطف الذي عشت به ، وكيف تمكنت بكل بساطة من التخلي عن الأمور التي لا تعني لك شيئًا – حكمة هندية
- يحتاج جميع الأطفال إلى القليل من المساعدة، القليل من الأمل، وشخص يؤمن بهم – ماجيك جونسون
- إذا ما تعاملت مع إحدى مشاكلك، فاستشر عقلك، وإذا ما تعاملت مع إحدى مشاكل الآخرين فاستشر قلبك.
- أولئك الذين يعيشون بحماس وعاطفة يعلموننا كيف نحب ـــ سارة بان بريثناش
- ستبدأ نهايتنا عندما نصمت عن الأمور المهمة – مارتن لوثر كينج الابن
- لا يمكنك أن تعالج مشكلات الآخرين ولكن يمكنك أن تجلس معهم وأن تشاركهم عبء آلامهم لكي تخفف عنهم.
- لا تسكب الدموع الطازجة على الأحزان الماضية - القديس أغسطينوس
- وجاء اليوم الذي أصبح فيه خطر البقاء داخل الشرنقة أشد إيلامًا من خطر الخروج منها – انايس نين
- لن تجد قدرك في حركات النجوم ولكن في داخلك – ويليام شكسبير
- إن كل ما تحققه،وكل ما لا تحققه يعد نتيجة مباشرة لأفكارك أنت ــ جيمس آلان
- في قلب كل شتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم - جبران خليل جبران
- إذا كانت الحياة فقط مجرد فرح وسرور طوال الوقت فلن تتعلم أبدًا كيف تصبح شجاعًا صبورًا - هيلين كيلر
- لا يوجد إنسان كامل ولكن يمكننا جميعًا أن نسعى لأن نكون إناسًا أفضل
- لا يمكننا أن نعتمد على الاخرين دائمًا من أجل الشعور بالسعادة بل يجب علينا أولًا أن نعثر عليها داخلنا
- قالت لي أمي "إذا كنت جنديًا فستصبح قائدًا وإذا كنت رجل دين فستكون واعظًا عظيمًا وبدلًا من هذا عملت رسامًا فاصبحت بيكاسو" – بابلو بيكاسو
- دع الأطفال يقرأوا ما يحبون ثم تحدث معهم بشأن ما قرأوه، فإذا تمكن الآباء والأبناء من التحدث معًا فلن نحتاج للرقابة المشددة لأن الخوف سيختفي- جودي بلوم
- إبدأ من حيث أنت واستخدم ما تملك وافعل ما تقدر عليه – آرثر آش
- عندما لا يعبر الناس عن أنفسهم فإنهم يموتون بالتدريج – لوري هالس اندرسون
- خجلت من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي - فرانس كافكا
- ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية ــ المهاتما غاندي
- المثقفون يأتون لحل المشاكل بعد وقوعها، والعباقرة يسعون لمنعها قبل أن تبدأ -البرت اينشتاين
- لا تخشى من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله - الشيخ محمد متولي الشعراوي
- من المفيد أن نضع علامات استفهام بين الحين والآخر على الأمور المسلـّم بها - برتراند راسل
- إننا لا نرى الأشياء من منظورها هي، بل نراها من منظورنا نحن.. أنايس نين
- إن الحياة الزوجية لا يمكن أن تكون أبدًا سعيدة ما دام الزوج أو الزوجة يجعلان الهدف الرئيسي هو السعادة الشخصية " جيه . إس . كيرتلي"