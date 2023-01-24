عناوين أبرز منافذ السلع الثابتة والمتنقلة في الجيزة

أطلقت محافظة الجيزة، عددا كبيرا من سيارات ومنافذ السلع المتنقلة في المراكز والأحياء والقرى إلى جانب ما أتاحته من منافذ ومعارض ثابتة؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين وبتخفيضات تصل لـ30%، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح «الدستور» في السطور التالية عناوين أبرز منافذ السلع الثابتة والمتنقلة في محافظة الجيزة.

خريطة المنافذ الثابتة والمتحركة في الجيزة لدعم المواطنين بالسلع الغذائية

أولا: منافذ السلع الثابتة

معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل. شادر ثابت لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين في مركز ومدينة منشأة القناطر. شادر ثابت لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز ومدينة كرداسة. "سيارات اليوم الواحد"، وذلك من خلال التنسيق مع حسن موافي رئيس حي الهرم. منفذ للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي. منفذ كبير للسلع الأساسية بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية. منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس. منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية. منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق. منفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

أماكن تمركز أبرز منافذ السلع المتنقلة