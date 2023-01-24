الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: إعلان الرئيس تنظيم احتفالية بالعريش شهادة نجاح للدولة في مكافحة الإرهاب

النائب السيد جمعة
النائب السيد جمعة

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، بعثت بالكثير من الرسائل التي تؤكد حرص الرئيس على تعريف الشارع بكافة حقائق الأمور وطبيعة مجريات الأوضاع الراهنة نتيجة التداعيات العالمية، والتي جاءت نتاج ظروف ليست لمصر دخل بها بل باعتبارها جزء من الاقتصاد العالمي، مشددا أن الرئيس يؤمن دوماً بأن "المكاشفة والمصارحة" هي الطريق لبناء جبهة داخلية قوية، قادرة على مجابهة الأزمات وهي الأساس لقطع أي محاولات لاختراق المجتمع وضرب الاستقرار.

وأوضح "جمعة"، أن إعلان الرئيس إقامة احتفالية بالعريش، خلال الفترة القادمة، لإعلان القضاء على الإرهاب، تكليل لجهود مصر، خلال  السنوات الماضية، لتكون شهادة نجاح للدولة والقيادة السياسية المصرية في مكافحته وتعزيز مسار دخول مدينة العريش عصر التنمية الذي تعيشه كافة ربوع الجمهورية، والتي تمت بفضل الله وتضحيات رجال الجيش والشرطة، والذين ضربوا أروع الأمثلة والبطولات لدعم مرحلة البناء وتثبيت أركان الدولة بتحقيق الأمن والأمان.

وأضاف أن ما نعيشه اليوم من مواصلة لمسيرة البناء والتنمية فهو تكريس لمفهوم التنمية الشاملة والتي تخدم استيعاب متطلبات الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، موضحا أن القيادة السياسية كان لها رؤية ثاقبة في المشروعات التي تم افتتاحها وعلى رأسها قناة السويس والتي ضاعفت الإيرادات من 4,5 مليار دولار لـ8 مليار دولار، فقد كانت تلك الملحمة وغيرها عنوان مهم في تغيير الواقع ورسم مسار جديد للدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس تؤكد أهمية تكاتف الجميع معاً قيادة وشعباً وتعظيم التماسك الداخلي، بإعلاء روح التراحم والتكافل بين صفوف الشعب، واستغلال المحنة في تحويلها لمنحة حتى تكون فرصة نكتشف من خلالها قدرتنا على تعظيم مواردنا وتعزيز مميزاتنا التنافسية نحو مكتسبات أكثر بالعمل على زيادة الصادرات، موجها التحية والتهنئة لوزارة الداخلية ورجال الشرطة الذين سيظلون حصن أمان الدولة وشعبها، والحفاظ على مقدراتها.

احتفالية عيد الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جمعه النائب السيد جمعه رجال الجيش والشرطة زيادة فرص العمل زيادة السكان عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

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