الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 2082 مريضا فى قافلة علاجية بقرية ميت دمسيس بالدقهلية

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بمحافظة الدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 22 ،23  يناير 2023 في قرية ميت دمسيس بمركز أجا، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور دكتورة فائزة أحمد، ومدحت حلمي، و محمد محمود من لجنة إشراف الوزارة، وبحضور النائبة ايه فوزي عضو مجلس النواب.

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 وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف على 2082 مريضاً، وقد ضمت القافلة 12 عيادة منهم 8 عيادات متنقلة، (2 اطفال ،2 باطنة، رمد، أنف وأذن، نسا، تنظيم أسرة)، فضلاً عن 4 عيادات  داخل الوحدة ومعمل طفيليات، وأشعة "x ray"، وقد جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 355 ،أطفال 302 ،عظام 316، جراحة 99، أنف وأذن 206، رمد 257، جلدية 216، أسنان 83 ،نسا وتنظيم أسرة 140.

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كما تم إجراء 416 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 86 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات  لـ 185 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 143 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 35 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

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من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 44 ندوة تثقيفية، و187 حالة استبيان، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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شريف مكين وكيل الوزارة قافلة طبية قرية اجا

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