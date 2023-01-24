الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يشيد بدور البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن فلسطين لا تنتظر أن يكون لها لجنة أساسية في البرلمان العربي لأنها في وجدان الأمة العربية وهي الدولة الوحيدة التي تعاني من الاحتلال منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وأكد اللواء طارق نصير استنكار البرلمان العربي للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات رادعه لهذه الممارسات وتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.

وقدم عضو البرلمان العربي مقترح خاص وهو أن يكون هناك جلسة على الأقل في كل دور انعقاد للبرلمان العربي نستعرض فيه استنفار كافة الأعضاء من الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا أعضاء البرلمان العربي الموافقة عليه.

امين عام حزب حماه الوطن النائب اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن فلسطين لقضية الفلسطينية لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي

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