أستاذ اقتصاد: الأثاث يمثل 16% من الناتج الإجمالى للقطاع الصناعى

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن قطاع الأثاث أحد أهم الصناعات، ويمثل نسبة تتجاوز الـ16% من الناتج الإجمالي للقطاع الصناعي، خاصة في مدينة دمياط التي تتميز بصناعة الأثاث وجودته وتصميماته المتنوعة، التي لاقت قبولًا للداخل المصري والأسواق الخارجية، لذلك تمثل دمياط نافذة للأثاث المصري، متابعًا أن الأثاث من القطاعات عالية القيمة المضافة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتجهت لإنشاء مدن صناعية متكاملة، لجعل كل المدخلات في مكان واحد، موضحًا أن الغرض من إنشاء مدينة الأثاث داخل دمياط هو ضم مدخلات الصناعة بالكامل في مكان واحد، فعلى سبيل المثال تكون ورشة النجارة بجوار المخارط والمعدات وغيرهما من مستلزمات تلك الصناعة.

أستاذ اقتصاد يوضح أهمية مدينة دمياط للأثاث

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن ضم مدخلات الصناعة بالكامل في مكان واحد، مثل إقامة مدينة الأثاث، هدفه إتاحة فرص العمل، إلى جانب تقليل تكلفة النقل، وعدم إهدار الكثير من الوقت، فضلًا عن كونها فرصة لتوجيه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمستثمر الصغير، لتصنيع المدخلات المستوردة داخل مصر، إلى جانب عمل خريطة استثمارية مصغرة لقطاع الأثاث، وبالتالي خلق قيمة مضافة من اللاشيء.