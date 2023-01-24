سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية لـ6 أكتوبر والشيخ زايد

تقدم الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية بشأن خطة رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق في مدينة السادس من أكتوبر والهرم، خصوصا بعد الانقطاع المتكرر للمياه.

وقال النائب: «مر على مدينة السادس من أكتوبر نحو 45 عاما، بعد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 1979، بإنشائها للتقليل من الكثافة السكانية بمدينة الجيزة، وخلال الفترة الماضية نجحت بالفعل في تحقيق هذه المعادلة.

وأشار هشام حسين إلى أن مدينة السادس من أكتوبر ومع التوسعات الجديدة وزيادة الإقبال عليها أدى إلى الضغط على كافة الخدمات والمرافق، وهو ما أثر على نسبة الأداء والتشغيل، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة البنية التحتية لكافة المرافق.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة على سبيل المثال شهدت انقطاع متكرر للمياه في مدينة الشيخ زايد، وبعض الأحياء في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرتي الهرم وأكتوبر والواحات، أن البنية التحتية في أكتوبر تحتاج لإعادة رفع كفاءة، لاسيما في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها المدينة من ناحية، وكذلك نظرا لتهالك بعضها، بسبب مرور سنوات طويلة عليها، فضلا عن التطور في استخدام بعض الأدوات والمعدات الخاصة بالمرافق المختلفة مثل المياه والكهرباء، وهو الأمر الذي يتكرر أيضا في منطقة الهرم وفيصل وتحتاج للمراجعة أيضا.

وطالب النائب هشام حسين، وزارة الإسكان بضرورة العمل على مراجعة كافة أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمرافق بمدينة السادس من أكتوبر والهرم وفيصل "مياه – كهرباء – غاز – تليفون" حرصا على عدم تأثر انقطاع الخدمات المقدمة للمواطنين.