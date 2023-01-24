الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «أموك» تتجاوز مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022 - 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 146%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.004 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 407.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 10.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعن القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 850.69 مليون جنيه، مقابل 345.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح النصفية إلى نجاحها في توفير منتجات تتوائم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، والتأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف، مع دعم الهيئة العامة للبترول.

يشار إلى أن الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك حققت أرباحاً بلغت 398.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 229.6 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق.

المؤشـرات الماليــة القوائم المالية الهيئة العامة العام المالي الإسكندرية للزيوت

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وائل لطفي

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