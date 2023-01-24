إصابة 6 إثر تصادم أتوبيس بأخر معطل في بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم أتوبيس بآخر كان قد تعرض لحادث تصادم بسيارة نقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بأتوبيس آخر مُعطل كان قد تعرض لحادث تصادم مع سيارة نقل بسبب إنعدام الرؤية «الشبورة المائية»، قبل مدخل بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم توجيه 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

- المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة، رزق أحمد رزق أمين 55 عامًا، سائق، باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات وسحجات، عبد الباسط عمر عبد المتجلي 53 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بالوجه حوالي 7 سم، محمود عبد الراضى مصطفى 27 عامًا، اخصائى تمريض، مصابًا بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، جمال محمد حلمى 55 عامًا، مصابًا بجروح بالوجه وسحجات، عبد الله السيد محمد 52 عامًا، سائق، مصابًا بجرح قطعى بالرأس 4 سم واشتباه كسر بالقدم الأيسر، محمد رفعت ابو لهب 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات.