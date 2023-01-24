الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 إثر تصادم أتوبيس بأخر معطل في بني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم أتوبيس بآخر كان قد تعرض لحادث تصادم بسيارة نقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بأتوبيس آخر مُعطل كان قد تعرض لحادث تصادم مع سيارة نقل بسبب إنعدام الرؤية «الشبورة المائية»، قبل مدخل بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم توجيه 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

- المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة، رزق أحمد رزق أمين 55 عامًا، سائق، باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات وسحجات، عبد الباسط عمر عبد المتجلي 53 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بالوجه حوالي 7 سم، محمود عبد الراضى مصطفى 27 عامًا، اخصائى تمريض، مصابًا بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، جمال محمد حلمى 55 عامًا، مصابًا بجروح بالوجه وسحجات، عبد الله السيد محمد 52 عامًا، سائق، مصابًا بجرح قطعى بالرأس 4 سم واشتباه كسر بالقدم الأيسر، محمد رفعت ابو لهب 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات.

الطريق الصحراوي الشرقي أمن بني سويف بني سويف سيارات الإسعاف شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسد «يعقر» طفلًا فى الشرقية

11 توصية من «القوى العاملة» للمصريين الراغبين فى العمل بالأردن

«القباج» تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشئون العرب بالدوحة

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في 2022

4.124 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية فى 2022

رفع 127 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدي بأحياء وقرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات