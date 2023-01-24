الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 9 متهمين في «ولاية السودان الإرهابية»

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، نظر جلسات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية». 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

الجدير بالذكر أن هذه القضية محبوس بها سبعة متهمين وهارب منها متهمين، وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

ولاية السودان الإرهابية القضية محاكمة محكمة جنايات أمن الدولة ارهاب

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