الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر يواجه المصرى للحفاظ على المركز الثانى فى جدول الدورى

فيوتشر فاز في أخر
فيوتشر فاز في أخر مبارياته على انبي

يشهد ستاد السويس الجديد في الثالثة إلا ربع عصر اليوم مواجهة قوية بين فيوتشر والمصري البورسعيدي في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

يحتل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 8 انتصارات وستة تعادلات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وسار الفريق على نهج واحد في أخر خمس مباريات بالفوز  3-2 في مباراة  ثم التعادل 1-1 في المباراة التي تليها  حيث فاز على فاركو وسيراميكا  كليوباترا وانبي وتعادل مع سموحة وبيراميدز  ويسعى  للفوز والوصول للنقطة  33 والاحتفاظ بالمركز الثاني والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم  للمباراة ال 22 على التوالي.

في المقابل يحتل المصري بقيادة حسام حسن  المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 4 انتصارات وسبعة  تعادلات وثلاث هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه  14 هدفا ولم يذق طعم الهزيمة في أخر 4 مباريات وجمع منها 8 نقاط بالفوز على الداخلية والاتحاد  والتعادل مع الأهلي وغزل المحلة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 والاقتراب من  المربع الذهبي. 

واختار حسام حسن المدير الفني لفريق المصري 24  لاعبا في قائمة المباراة وهم :  محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وحسن علي وعمرو طارق وعماد الدين أبوبكر وإسلام أبو سليمة وعمرو السعداوي وأسامة الجزار وكريم العراقي ومحمد دبش وشريف دابو وإيزي إيميكا وعمرو المرسي ومحمد عبد  اللطيف جريندو وعبد الرحيم دغموم وأحمد الشيخ وإلياس الجلاصي وأحمد شداد ورجب عمران ولؤي فهمي وأنتوني أكبوتو وفرانك إيتوجا ومروان حمدي. 

ويغيب عن المصري حسين السيد وعمرو موسى بسبب الإيقاف لحصول كل منهما على  ثلاثة إنذارات.

يدير المباراة هشام الفلال ويساعده محمود أبو الرجال ومصطفى حسين ومعهم محمود منصور حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو وشريف عبد الله مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز فيوتشر المصرى علي ماهر حسام حسن

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