باسم أمين ترك الطب من أجل الشطرنج وأصبح من المائة المصنفين عالميًا

قال الدكتور باسم أمين، لاعب الشطرنج، إن بدأ اللعب وهو أقل من خمس سنوات، وأنه ورث حبه للشطرنج من والده والذي اكتشف موهبته ونماها فيه.

كيف اكتشف والده حبه للشطرنج؟

وأضاف"باسم"، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه ذات مرة كان يلعب مع والده الشطرنج، وسقطت قطعة منه على الأرض، وعندما عرض والده أن يبدأ دور جديد في اللعبة أكد له أنه يتذكر أماكن كل قطعة وهو الأمر الذي لفت انتباه والده كيف لطفل في الخامسة أن يحفظ أماكن القطع.

وأوضح أن والده بدأ يلاحظ موهبته وأحضر له مدربين من طنطا، وبعدها من القاهرة وبدأ يشارك في المسابقات، مؤكدًا أن أسرته كلها أطباء ووالده استشاري قلب في طنطا، وأنه تخرج من كلية طب عام 2012 جامعة طنطا، والتحق بالجيش وأنهاه في مارس 2016، ووقتها كان لابد أن يختار بين الطب والشطرنج، لأن التخصص يحتاج لخمس سنوات، ولهذا قرر اختيار الشطرنج واستقال من الصحة ووالده شجعه على ذلك.

وأشار إلى أنه كان في المائة الأوائل في العالم منذ 2013، مؤكدًا أن الموضوع صعب، ولايوجد دعم أومدربين للشطرنج، وأنه يدرب نفسه على قدر الإمكانيات بالتدريبات الموجودة عبر الانترنت.