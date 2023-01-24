الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير مصرفى: البنك المركزى المصرى سيدرج الروبل الروسى فى التعاملات قريبا

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن التخلي عن استخدام الدولار لن يكون بصورة مباشرة ولكنه سيكون بصورة تدريجية؛ لأن الدولار أكبر مكون لسلة العملات الدولية في الوقت الراهن. 

استخدام عملة بعيدًا عن الدولار سيعزز قيمة الجنيه

وأضاف «شوقي»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، و  المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن انضمام مصر لتجمع بنك التنمية «بريكس» الذي يضم «روسيا والصين والبرازيل، والهند والإمارات»، واستخدام عملة بعيدًا عن الدولار سيساعد على تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري. 

وأوضح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة سيدرج الروبل الروسي خلال التعاملات، موضحًا أن البنك المركزي كان له دور كبير للرقابة على عمليات السحب من بعض الأشخاص المقيمين خارج مصر بمبالغ طائلة بالدولار والتصدي لأي عمليات تؤثر على الاقتصاد المصري سلبًا. 

وأوضح أن المودعين الذين أودعوا أموالهم بعد طرح الشهادات الـ25% خلال الفترة الماضية، تمثل عبء على البنوك لكي توفر الأموال قيمة هذه الشهادات، مؤكدًا أن ارتفاع الدولار إلى 32 جنيهًا داخل البنوك، كما أنه تم تحصيل أكثر من 950 مليون دولار، الأمر الذي ساعد على توفير عملات صعبة، إضافية إلى التصدى للسوق الموازي، كما أن الإجراءات التي تم اتخذها البنك المركزي عملت على تهدئة السوق المحلي. 

الخبير المصرفي البنك المركزي الروبل الروبل الروسي التعاملات الدولار قيمة الجنيه

مواد متعلقة

الروبل مقابل الجنيه.. اعتماد العملات الوطنية يدعم الشراكة المصرية الروسية

على عبدالقادر: تقييم الجنيه مقابل الروبل فى مصلحة الاقتصاد المصرى والروسى

مصرفى يكشف فوائد ربط «الروبل بالجنيه المصرى»

الروبل الروسى يرتفع فى أول أيام العمل بالعام الجديد 2023

محلل: مصلحة الاقتصاد المصرى إدخال الروبل الروسى فى تعاملاتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

منى العمدة : اعتذر للجماهير وصوتى تغير بسبب جراحة فى الأذن

هولندا تعتزم إرسال 8 طائرات «إف-35» إلى بولندا بنهاية الشهر الجارى

تعرف على سجل هدافى مصر أمام الدنمارك فى مونديال اليد

الانتهاء من تركيب 2.8 مليون عداد مسبوق الدفع بجنوب الدلتا

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

بتكلفة 20 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتطوير كوبري مشاة دمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»