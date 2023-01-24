خبير مصرفى: البنك المركزى المصرى سيدرج الروبل الروسى فى التعاملات قريبا

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن التخلي عن استخدام الدولار لن يكون بصورة مباشرة ولكنه سيكون بصورة تدريجية؛ لأن الدولار أكبر مكون لسلة العملات الدولية في الوقت الراهن.

استخدام عملة بعيدًا عن الدولار سيعزز قيمة الجنيه

وأضاف «شوقي»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، و المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن انضمام مصر لتجمع بنك التنمية «بريكس» الذي يضم «روسيا والصين والبرازيل، والهند والإمارات»، واستخدام عملة بعيدًا عن الدولار سيساعد على تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة سيدرج الروبل الروسي خلال التعاملات، موضحًا أن البنك المركزي كان له دور كبير للرقابة على عمليات السحب من بعض الأشخاص المقيمين خارج مصر بمبالغ طائلة بالدولار والتصدي لأي عمليات تؤثر على الاقتصاد المصري سلبًا.

وأوضح أن المودعين الذين أودعوا أموالهم بعد طرح الشهادات الـ25% خلال الفترة الماضية، تمثل عبء على البنوك لكي توفر الأموال قيمة هذه الشهادات، مؤكدًا أن ارتفاع الدولار إلى 32 جنيهًا داخل البنوك، كما أنه تم تحصيل أكثر من 950 مليون دولار، الأمر الذي ساعد على توفير عملات صعبة، إضافية إلى التصدى للسوق الموازي، كما أن الإجراءات التي تم اتخذها البنك المركزي عملت على تهدئة السوق المحلي.