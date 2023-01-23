الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد غياب.. لطفى بوشناق يظهر مع إيمان أبوطالب الجمعة

لطفي بوشناق
لطفي بوشناق

في لقاء خاص وحصري، أجرت الإعلامية إيمان أبوطالب مقدمة برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة حوارًا مع المطرب والفنان التونسي لطفي بوشناق في حلقة خاصة واستثنائية. 

كما تستضيف في نفس الحلقة المطرب الكبير أحمد إبراهيم، ويكشف لطفي بوشناق خلال اللقاء رفضه الشديد لأي ألقاب قائلا: أنا ضد الألقاب زي الملك والإمبراطور وبقول إن شاء الله أستاهل لقب فنان".

وقال بوشناق خلال حواره عبر الهاتف مع "بالخط العريض": لدىّ حفلات قريبا في مصر، ولا أستطيع الغياب عنها، اتعلمت من مصر كثيرا وأكلت من خيرها واتربيت على يد أساتذتها.. أقولها في كل مكان مصر هي وتد الأمة العربية". 

ويتحدث الفنان القدير خلال الحلقة عن جديد أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة. 

وفي نفس الحلقة، كشف المطرب أحمد إبراهيم سر رفضه طلب الموسيقار محمد عبدالوهاب، إعادة تقديم أعماله وأغنياته. 

ويقدم المطرب أحمد إبراهيم، على الهواء، ابتهالا دينيا، ويكشف سر نجاح أغاني فيلم النمر الأسود. 

كما يغني إبراهيم، عددا من أغنياته الشهيرة مثل: شايلك في قلبي، فضلا عن أغنيته الجديدة التي ستطرح خلال أيام، يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة قناة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

الإعلامية إيمان أبوطالب الموسيقار محمد عبدالوهاب برنامج بالخط العريض بالخط العريض ايمان أبوطالب خلال الفترة المقبلة شاشة قناة الحياة

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